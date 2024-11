Gráfico del día - BITCOIN (28.11.2024)

Bitcoin está retrocediendo por encima de los 95.000 dólares y los datos de Bloomberg, esta semana, sugieren una importante desaceleración de la actividad de compra en los ETF. Ayer, acumularon BTC por valor de 'solo' 91 millones de dólares, y durante toda la semana vieron una salida neta de unos 300 millones de dólares, mientras que los inversores a largo plazo están haciendo distribuciones constantes y vendiendo reservas de BTC a un ritmo de hasta 2.000 millones de dólares por día, según los datos on-chain de Glassnode. Un entorno así sugiere una posible mayor presión de venta, con una demanda insuficiente, y podría indicar una posible corrección en los precios de BTC. Por otro lado, sin embargo, una posible defensa del área alrededor de los 91.000 dólares podría indicar otro impulso alcista por encima del nivel de los 100.000 dólares. Ayer circuló en los medios financieros la noticia de que Scott Atkins, ex miembro de la SEC, probablemente se convertirá en presidente de la Comisión de Bolsa y Valores. El propio Atkins ha estado y está asociado con la industria blockchain durante mucho tiempo, pero el mercado "no celebró" estos informes durante demasiado tiempo, y el precio de Bitcoin se está enfriando gradualmente ahora, después del repunte de ayer.

Esto también podría indicar una mayor actividad de venta y una creencia predominante en la toma de beneficios, después de los máximos históricos de este año. Sin embargo, al observar la escala de ventas de BTC por parte de direcciones a largo plazo, actualmente han vendido alrededor de 550.000 BTC, que es una cantidad mucho menor que los aproximadamente 930.000 vendidos esta primavera; lo que puede sugerir que todavía hay espacio para el crecimiento, y que las direcciones denominadas "HODLers" tienen menos probabilidades de desprenderse de Bitcoin antes de la presidencia de Donald Trump, en enero. Gráfico de Bitcoin - ETF (D1) Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entradas netas a ETF de Bitcoin y Ethereum

Fuente: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research Fuente: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "