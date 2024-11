Grafico del día- CHN.cash (05.11.2024)

El ánimo durante la sesión asiática fue optimista, en gran parte debido a las ganancias en el mercado de valores chino. El índice Hang Seng subió casi un 1,5% hoy, y CHN.cash ya ha subido casi un 3%. Los inversores esperan que los mejores datos del sector de servicios del país sean una de las primeras señales de que los paquetes de estímulo "funcionan" inyectados por Pekín a la vacilante economía. Las acciones de Yum China (YUMC.US) fueron las que más ganaron hoy, casi un 7%, y podemos esperar mucho movimiento en los ADR de la compañía que cotizan en Estados Unidos. El índice PMI de servicios Caixin de China para octubre se situó en 52, frente al 50,5 previsto y al 50,3 anterior, con lo que se expandió al ritmo más rápido desde julio. Los pedidos de bienes exportados aumentaron. Las empresas chinas tenían más confianza en el crecimiento futuro de la producción y los proveedores de servicios aumentaron el empleo.

Los mercados interpretaron la mejora en los servicios como una señal temprana de una economía en mejora. La confianza en China también mejoró después de que la principal legislatura del país dijera que había revisado otra medida de estímulo destinada a aliviar los problemas financieros de los gobiernos locales chinos. El PMI de S&P para Hong Kong también subió a 52,5, frente al 50 de septiembre. Las lecturas mejores de lo previsto complacieron a los mercados. CHN.cash (D1) Los índices chinos están reanudando su impulso alcista, con CHN.cash rompiendo por encima del retroceso de Fibonacci 38.2 de la última onda alcista y subiendo a una resistencia importante, en 7500 puntos. Los mercados esperan que Beijing implemente medidas de estímulo para impulsar significativamente el consumo privado. Sin embargo, sigue siendo incierto cuánto aumentará la demanda de los consumidores. Además, Trump anunció aranceles del 60% sobre los productos chinos y, en el escenario de su victoria, no se excluye una reacción negativa de los índices chinos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

