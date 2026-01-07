Gráfico del día: CHN.cash (07.01.2026) El repunte de China se topa con el muro 📉 🇨🇳

Los futuros del índice Hang Seng China Enterprises (HSCEI) caen 1,1% en un contexto de fuerte deterioro del apetito por riesgo. La expectativa ante una serie de publicaciones clave del mercado laboral de Estados Unidos está generando cautela a nivel global, mientras que las tensiones geopolíticas añaden presión adicional sobre los índices bursátiles asiáticos.

CHN.cash Gráfico D1

El FTSE China A50 (al contado) cotiza por debajo del retroceso de Fibonacci del 50% del último tramo bajista, aunque la presión vendedora se ha detenido cerca de la media móvil exponencial de 100 días (EMA100). Mantenerse por encima de este nivel será clave para extender el rebote iniciado a finales de 2025 e inicios de 2026.

La línea azul representa los futuros del Nikkei 225, que también permanecen bajo presión tras las recientes decisiones de Pekín.

Fuente: xStation 5

¿Qué está impulsando hoy al FTSE China A50?