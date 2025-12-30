Gráfico del día: CHN.cash (30.12.2025)

El mercado bursátil chino resistió la atonía observada en Asia-Pacífico durante la jornada, destacando con alzas relevantes en el yuan chino (mercado cash), cercanas al +1,4%. El optimismo estuvo impulsado por las OPI de dos compañías de GPU enfocadas en inteligencia artificial, lo que detonó avances generalizados en el sector tecnológico, con especial protagonismo de Baidu, cuyas acciones subieron 4,9% en operaciones posteriores al cierre en Estados Unidos.

CHN.cash (Gráfico diario)

Fuente: xStation5

Los futuros del índice HSCEI frenaron una racha de tres sesiones a la baja, retomando el intento de romper la tendencia descendente vigente. El precio se acercó al retroceso de Fibonacci del 23,6% y se detuvo justo por debajo de la media móvil exponencial de 30 días (EMA 30, línea clara). Para confirmar un cambio de tendencia, sería necesario un quiebre sostenido por encima de la resistencia de la EMA 100 (línea morada).

Fuente: xStation5

¿Qué impulsa hoy al yuan chino (CHN.cash)?

La OPI del productor de GPU Biren Technology fue sobresuscrita 2.363 veces , lo que evidencia un fuerte apetito por acciones ligadas a la IA , pese a las preocupaciones sobre una burbuja en Occidente. En paralelo, Iluvatar CoreX Semiconductor también lanzó su OPI en Hong Kong , con el objetivo de levantar cerca de US$475 millones .

El interés inversor se concentró principalmente en Baidu , cuyas acciones saltaron 8,9% durante la sesión asiática, ubicándose en la cima del HSCEI . Reportes de Bloomberg sugieren que la fuerte demanda por estas startups podría llevar a Baidu a acelerar la OPI de su brazo de semiconductores .

El segundo mejor desempeño del HSCEI fue SMIC, que, además del impulso sectorial, firmó un acuerdo con el gobierno chino para aumentar su capital accionario de US$6.500 millones a US$10.000 millones, y planea recaudar US$547 millones adicionales mediante una nueva emisión de acciones.

