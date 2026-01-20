Gráfico del día: continúa la venta del US100📉

El sentimiento global de la renta variable se muestra claramente más débil hoy. Los futuros del Nasdaq 100 registran una caída cercana al 0,7%, mientras los mercados enfrentan una renovada incertidumbre en torno a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa.

El escenario base del mercado contempla que los aranceles a los bienes europeos podrían aumentar un 10% a partir del 1 de febrero , y eventualmente llegar hasta 25% el 1 de junio si Europa continúa bloqueando a Estados Unidos la compra de Groenlandia . El endurecimiento de las negociaciones transatlánticas también eleva el riesgo de sanciones y mayores impuestos dirigidos a empresas tecnológicas estadounidenses que operan en Europa.

Tras el cierre de la sesión en Estados Unidos, Netflix presentará sus resultados. Si los datos decepcionan, el mercado podría experimentar un nuevo impulso bajista. Las acciones de Netflix acumulan una caída cercana al 30% desde los máximos del año y retroceden más de 6% en lo que va de 2026. Más adelante en la jornada, los inversionistas también podrían centrar su atención en una posible decisión de la Corte Suprema de EE.UU. relacionada con los aranceles.

Nasdaq 100 (marco temporal diario)

Al observar el gráfico del Nasdaq 100, el índice ha quebrado a la baja desde una formación de triángulo rectangular. Si la caída replicara el impulso bajista previo (movimiento de continuación), podría implicar un retroceso hacia la zona de los 23.350 puntos, donde se observaron reacciones relevantes de precio a fines de julio y comienzos de agosto de 2025. El índice también ha caído de forma decisiva por debajo de la media móvil exponencial de 50 días en el gráfico diario (EMA50, línea naranja), mientras que los indicadores MACD y RSI apuntan a que la presión vendedora sigue bajo control.

Fuente: xStation5

__________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí