S&P 500: energía cara y un mercado que empieza a cuestionar el crecimiento

La renta variable estadounidense vuelve a entrar en un terreno delicado. Ya no se trata únicamente de valoraciones elevadas, expectativas de tipos de interés o el ciclo tecnológico. El nuevo factor de presión es más incómodo: la posibilidad de que el shock energético deje de ser un riesgo geopolítico abstracto y empiece a trasladarse a la economía real.

En Estados Unidos, el precio de la gasolina ha subido cerca de un 19% en apenas dos semanas, alcanzando los 3,50 dólares por galón, mientras que el diésel ha repuntado un 28% hasta 4,86 dólares. Más preocupante que la subida es el horizonte temporal que empieza a manejar el mercado. La Administración de Información Energética (EIA) no espera que la gasolina vuelva a situarse por debajo de los 2,94 dólares previos al conflicto hasta finales de 2027, mientras que el diésel no regresaría por debajo de los 3,81 dólares anteriores a la crisis hasta mediados del próximo año.

Esto implica que el mercado ya no está observando únicamente el comportamiento del crudo, sino las consecuencias que ese crudo puede tener sobre transporte, agricultura, aerolíneas, márgenes empresariales y poder adquisitivo del consumidor. Ahí es donde el problema energético comienza a transformarse en un problema bursátil.

El transporte por carretera ya anticipa que trasladará parte del incremento de costes a los clientes. La agricultura afronta su temporada con mayor volatilidad en fertilizantes y combustible. Las aerolíneas reconocen que el aumento del queroseno terminará reflejándose en los billetes. Y el sector minorista empieza a enfrentarse al doble golpe habitual: mayores costes logísticos y menor capacidad de gasto en el consumidor. Si la energía permanece elevada, la inflación no se queda en la gasolinera; se propaga a lo largo de toda la cadena económica.

Un soporte técnico que puede definir el siguiente movimiento

En este contexto, el S&P 500 ha llegado a una zona técnica particularmente relevante. El primer nivel clave se sitúa en 6762 puntos, que actualmente actúa como soporte de corto plazo. Si el índice pierde con claridad esta referencia, el mercado podría enviar una señal negativa: que la presión energética y la incertidumbre macroeconómica están empezando a convertirse en un catalizador real para reducir exposición a riesgo. En ese escenario, el movimiento bajista podría extenderse y el mercado comenzaría a comportarse como si asumiera que el ajuste aún no ha terminado.



Fuente: xStation

Sin embargo, también existe el escenario opuesto. Cuando el mercado se aproxima a soportes muy observados, no es extraño que aparezca lo que se conoce como un fallo de ruptura bajista. Es decir, el precio amenaza con romper a la baja, el sentimiento se deteriora, pero finalmente no consigue hacerlo.

Si el S&P 500 logra superar la zona de 6824 puntos, el tono del mercado podría mejorar de forma notable. No implicaría necesariamente un cambio estructural de tendencia, pero sí podría desencadenar un rebote más consistente al obligar a cerrar posiciones bajistas y aliviar parte de la presión vendedora. Por eso este nivel adquiere especial importancia. A partir de 6824, el mercado podría comenzar a reconstruir una estructura de recuperación de corto plazo.

Un mercado atrapado entre dos narrativas

Ambos escenarios son plausibles porque el mercado se encuentra atrapado entre dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, persiste el riesgo macroeconómico: energía más cara, posible repunte inflacionario, bancos centrales con menor margen de relajación y rendimientos de bonos elevados. Por otro, parte de ese miedo ya se ha descontado con rapidez. El petróleo ya no cotiza en los máximos de pánico inicial y empiezan a surgir mecanismos de contención. La Agencia Internacional de la Energía estudia recomendar una liberación de hasta 400 millones de barriles de reservas estratégicas, mientras países como Japón y Alemania ya han señalado que están dispuestos a liberar parte de sus inventarios.

Esto introduce la idea de que los gobiernos podrían intervenir si el mercado energético se tensiona demasiado. Ese equilibrio explica por qué la renta variable no ha entrado todavía en una caída desordenada. El mercado está incómodo y sensible, pero aún no ha alcanzado una fase de capitulación.

Dos niveles que ahora lo dicen todo

En momentos de alta incertidumbre fundamental, el comportamiento del precio suele convertirse en el mejor indicador, pues si el S&P 500 pierde 6762 puntos, el mercado estaría señalando que la presión vendedora sigue dominando y que cualquier rebote continúa siendo frágil. Por el contrario, si el índice logra romper por encima de 6824, podría sugerir que buena parte del miedo energético ya estaba incorporado en los precios y que el mercado no está dispuesto, al menos por ahora, a convertir este episodio en una corrección más profunda.

En definitiva, el mercado se encuentra en un punto de decisión y no se trata de determinar si el contexto es complicado, sino de evaluar si ese riesgo ya ha sido suficientemente descontado o si todavía queda margen para una nueva sacudida en la renta variable.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.