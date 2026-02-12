Gráfico del día: DE40 supera a sus pares europeos tras sólidos resultados corporativos

Los futuros del DE40 iniciaron la sesión del jueves con un desempeño destacado, avanzando 1% y superando ampliamente a otros índices europeos como el EU50 (+0,25%). El sentimiento global mejoró tras el sólido informe de empleo en EE.UU., pero el avance del índice alemán responde principalmente al impulso posterior a resultados en sus compañías de mayor capitalización.

El DE40 confirma una recuperación alcista relevante, superando la EMA de 24 períodos y rompiendo la resistencia clave del 61,8% de Fibonacci en 25.125 puntos. El RSI avanza hasta 58,8, manteniendo un sesgo positivo y apuntando hacia el siguiente nivel técnico en el retroceso de 78,6% (25.326). Sostenerse sobre la zona de 25.000 puntos resulta fundamental para habilitar un nuevo intento hacia los máximos recientes. Fuente: xStation5

¿Qué impulsa hoy al DE40?