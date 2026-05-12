Gráfico del día: el oro cae antes del dato de inflación (12.05.2026)

- El oro cae por debajo de los 4.700 USD por onza
- El reporte macroeconómico clave para el oro y el dólar es la publicación del CPI de EE.UU.
- Los datos recientes del World Gold Council para el Q1 2026 fueron favorables para el oro, aunque con algunos puntos débiles menores
- El oro cae por debajo de los 4.700 USD por onza
- El reporte macroeconómico clave para el oro y el dólar es la publicación del CPI de EE.UU.
- Los datos recientes del World Gold Council para el Q1 2026 fueron favorables para el oro, aunque con algunos puntos débiles menores
Los precios del oro retroceden aproximadamente un 0,5% durante la sesión del martes, tras varios días de estancamiento y una incapacidad para romper de manera decisiva por encima del nivel de 4.700 USD por onza. Cabe destacar que el precio continúa por debajo de la media móvil de 100 períodos y de la línea de tendencia bajista.
Hoy observamos un dólar estadounidense ligeramente más fuerte, impulsado no solo por expectativas de una inflación más elevada, sino también por el estancamiento geopolítico en Medio Oriente. Los reportes sugieren que Donald Trump estaría considerando una reanudación de las hostilidades en Irán tras el rechazo del último plan de paz.
Se espera que la inflación CPI de hoy suba hasta 3,7% interanual, mientras que la inflación subyacente proyecta un avance hasta 2,7% interanual. Si la inflación demuestra ser persistente, aumentará la presión sobre el banco central, lo que podría pesar sobre los metales preciosos en el corto plazo. Por otro lado, vale la pena señalar que la plata rompió ayer su zona de resistencia, acompañada por un fuerte rebote en los precios del cobre.
La perspectiva fundamental para el oro sigue siendo sólida: la demanda continúa impulsada por compras de bancos centrales y por inversionistas minoristas adquiriendo oro físico. Sin embargo, la demanda de ETF registró una caída significativa en el Q1 y aún no vemos una recuperación relevante, incluso con Wall Street marcando máximos históricos. El oro necesita una mejora clara en la situación de Medio Oriente y certeza de que la inflación es solo transitoria y no provocará una nueva ola de subidas de tasas de interés.
Fuente: xStation5
Datos clave: Reporte del World Gold Council
-
Demanda total (incluyendo OTC): La demanda total de oro aumentó un 2% interanual hasta 1.230 toneladas. Por el contrario, excluyendo OTC, se observó una caída del 9% interanual y del 10% trimestral.
-
Compras récord de bancos centrales: Los bancos centrales compraron 243 toneladas de oro.
-
Consumo de joyería: La demanda de joyería cayó fuertemente, cerca de 1/4 tanto en términos anuales como trimestrales, descendiendo hasta 335 toneladas.
-
Oferta de oro: La oferta total aumentó mínimamente en términos interanuales, alcanzando 1.230 toneladas. Sin embargo, esto representa una caída significativa respecto a los dos trimestres anteriores, lo que podría sugerir un posible déficit en desarrollo.
Resumen de Mercado: Mercados a la baja a la espera del dato de IPC.
Última hora: el IPC de EE.UU. muestra presión inflacionaria persistente
🔴 Seminario REVISIÓN DE DATO IPC DE EE.UU
⚠️ Dólar fuerte + inestabilidad geopolítica = presión sobre el oro
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "