Gráfico del día: el ORO pierde impulso en medio de la guerra y la incertidumbre de política monetaria (09.04.2026)

Los contratos de oro se han estancado a pesar del intento de ayer de superar el máximo local cercano a los 4.770 USD por onza. La baja volatilidad del activo —principal motor de las subidas durante 2025— indica un sentimiento estancado frente a una frágil tregua en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria en EE. UU.

Tras formar un patrón de martillo invertido ayer, el ORO se ha estabilizado en el nivel de 4.720–4.730 USD. El RSI se mantiene neutral, situándose ligeramente por debajo de 50, lo que pone de manifiesto una clara falta de dirección en uno de los mercados más volátiles de los últimos meses. Estas mismas preocupaciones están influyendo en los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años (TNOTE, en azul), que están “conteniendo la respiración” antes del dato de inflación PCE de hoy. Fuente: xStation5

¿Qué está impulsando hoy los precios del ORO?