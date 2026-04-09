Gráfico del día: el ORO pierde impulso en medio de la guerra y la incertidumbre de política monetaria (09.04.2026)

- El oro pierde momentum pese a tensiones geopolíticas, reflejando falta de dirección del mercado.
- La incertidumbre sobre la Fed y el riesgo de estanflación limitan el atractivo del metal.
- La tregua frágil en Oriente Medio y el bloqueo en Ormuz mantienen el sesgo incierto.
- El oro pierde momentum pese a tensiones geopolíticas, reflejando falta de dirección del mercado.
- La incertidumbre sobre la Fed y el riesgo de estanflación limitan el atractivo del metal.
- La tregua frágil en Oriente Medio y el bloqueo en Ormuz mantienen el sesgo incierto.
Los contratos de oro se han estancado a pesar del intento de ayer de superar el máximo local cercano a los 4.770 USD por onza. La baja volatilidad del activo —principal motor de las subidas durante 2025— indica un sentimiento estancado frente a una frágil tregua en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria en EE. UU.
Tras formar un patrón de martillo invertido ayer, el ORO se ha estabilizado en el nivel de 4.720–4.730 USD. El RSI se mantiene neutral, situándose ligeramente por debajo de 50, lo que pone de manifiesto una clara falta de dirección en uno de los mercados más volátiles de los últimos meses. Estas mismas preocupaciones están influyendo en los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años (TNOTE, en azul), que están “conteniendo la respiración” antes del dato de inflación PCE de hoy. Fuente: xStation5
¿Qué está impulsando hoy los precios del ORO?
- Alto el fuego frágil: Un miembro del parlamento iraní acusó hoy a Estados Unidos de violar el alto el fuego de dos semanas. En su declaración, Mohammad Ghalibaf subrayó una profunda desconfianza hacia EE. UU., citando los continuos ataques israelíes en Líbano, drones violando el espacio aéreo iraní y la negativa a reconocer el derecho de Irán a continuar enriqueciendo uranio. Aunque Washington se distancia del tema de Líbano, estas tensiones están provocando el mantenimiento del bloqueo del Estrecho de Ormuz.
- Espectro de riesgos y falta de dirección en las actas de la Fed: Aunque algunos inversores desestimaron las actas del FOMC de ayer como “desactualizadas”, estas explican en gran medida la falta de consenso sobre la trayectoria de las tasas de interés y, por tanto, el atractivo relativo del oro frente a los bonos con rendimiento. Tras el shock de precios energéticos, el debate sobre posibles subidas ha vuelto a la Fed. Sin embargo, este sesgo hawkish se ve limitado por el temor a un colapso repentino del mercado laboral si persiste el shock de oferta. El aumento de la probabilidad de estanflación (precios elevados impulsados por el petróleo combinados con despidos para reducir costos) representa un riesgo para ambos lados del mandato de la Fed, dejando la política monetaria en una situación compleja.
- Indecisión del mercado sobre el escenario central: Aunque la perspectiva de subidas agresivas de tasas en EE. UU. se ha enfriado, ha sido reemplazada por un estado de espera. El mercado de swaps actualmente descuenta solo un 25% de probabilidad de un único recorte de tasas para finales de 2026 (en comparación, Michelle Bowman del FOMC abogó recientemente por tres). En última instancia, las perspectivas de inflación dependen actualmente del conflicto en Oriente Medio; nuevas variaciones en el sentimiento solo dificultarán aún más la lectura de mercados como el ORO o los TNOTE.
Datos de PCE de EE. UU. en línea con las expectativas. ¡EURUSD sin reacción!
Serie Overbalance: USDJPY, NZDUSD, EURCAD (09.04.2026)
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (09.04.2026)
Premercado: ¿Se Rompe el Alto el Fuego?
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "