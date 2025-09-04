Leer más

Gráfico del día: EUR/SEK (04.09.2025)

10:22 4 de septiembre de 2025

La lectura preliminar del IPC de Suecia para agosto mostró que la inflación general subió a 1,1% interanual (desde 0,8% en julio), su nivel más alto desde febrero, mientras que los precios al consumidor cayeron un 0,4% mensual. La medida preferida del Riksbank, el CPIF, aumentó a 3,3% interanual (vs. 3,0% previo y por encima de la previsión de 3,2%), mientras que el CPIF sin energía se redujo a 2,9% (desde 3,2%). Esta combinación apunta a presiones inflacionarias subyacentes persistentes, aunque la inflación general sigue claramente por debajo del objetivo del 2%.

En cuanto a la actividad, los PMIs de Suecia repuntaron con fuerza en agosto: el índice de servicios subió a 53,4 y el compuesto a 53,9, tras la caída generalizada de julio. La mejora se debió a un aumento en los componentes de empleo y demanda, lo que sugiere que la desaceleración observada a comienzos del verano podría haber sido temporal. Este repunte de los PMI refuerza el argumento en contra de un relajamiento rápido de la política monetaria.

Los mercados ahora esperan que el Riksbank mantenga la tasa de referencia en 2,0% en la reunión del 23 de septiembre, desplazando las expectativas de recortes hacia noviembre. Tras los datos de inflación de hoy, el EUR/SEK subió un 0,2%, pasando de 10,98 a 11,00, rebotando en un soporte clave, con la corona sueca destacándose como una de las divisas más débiles del G10 en la jornada.

Fuente: xStation5.

 

_______

 

