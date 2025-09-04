Gráfico del día: EUR/SEK (04.09.2025)

La lectura preliminar del IPC de Suecia para agosto mostró que la inflación general subió a 1,1% interanual (desde 0,8% en julio), su nivel más alto desde febrero, mientras que los precios al consumidor cayeron un 0,4% mensual. La medida preferida del Riksbank, el CPIF, aumentó a 3,3% interanual (vs. 3,0% previo y por encima de la previsión de 3,2%), mientras que el CPIF sin energía se redujo a 2,9% (desde 3,2%). Esta combinación apunta a presiones inflacionarias subyacentes persistentes, aunque la inflación general sigue claramente por debajo del objetivo del 2%.
En cuanto a la actividad, los PMIs de Suecia repuntaron con fuerza en agosto: el índice de servicios subió a 53,4 y el compuesto a 53,9, tras la caída generalizada de julio. La mejora se debió a un aumento en los componentes de empleo y demanda, lo que sugiere que la desaceleración observada a comienzos del verano podría haber sido temporal. Este repunte de los PMI refuerza el argumento en contra de un relajamiento rápido de la política monetaria.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Los mercados ahora esperan que el Riksbank mantenga la tasa de referencia en 2,0% en la reunión del 23 de septiembre, desplazando las expectativas de recortes hacia noviembre. Tras los datos de inflación de hoy, el EUR/SEK subió un 0,2%, pasando de 10,98 a 11,00, rebotando en un soporte clave, con la corona sueca destacándose como una de las divisas más débiles del G10 en la jornada.
Fuente: xStation5.
_______
📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "