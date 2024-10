Gráfico del día: EUR-USD (01.10.2024)

El par EUR/USD ha experimentado una volatilidad significativa hoy, con el euro fortaleciéndose frente al dólar a pesar de los datos económicos mixtos. Esto se produce en medio de un contexto complejo de cifras de inflación de la eurozona, datos del PMI manufacturero y expectativas cambiantes de política monetaria. El par de divisas cotiza actualmente alrededor de 1,11, un 0,23% menos en el día. La resistencia del EUR/USD se produce a pesar de que la inflación de la eurozona cayó por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo por primera vez en tres años. La lectura preliminar del IPC de septiembre fue del 1,8% interanual, frente al 2,2% de agosto. Esta caída de la inflación ha alimentado las expectativas del mercado sobre posibles recortes de tasas por parte del BCE, y los operadores ahora calculan una alta probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en octubre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El desempeño del dólar estadounidense ha sido un factor clave que ha influido en el par. El índice del dólar (DXY) actualmente está luchando por mantener sus beneficios recientes, presionado por la creciente probabilidad de recortes de tasas de la Reserva Federal luego de los datos de inflación PCE más fríos de lo esperado de la semana pasada. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) básico, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, aumentó un 2,7% interanual en agosto, acercándose al objetivo del 2% del banco central. Fuente: Bloomberg Financial LP Estos datos de inflación, junto con las cifras de hoy de la eurozona, han alimentado las expectativas del mercado de importantes recortes de tasas tanto por parte del BCE como de la Reserva Federal. Actualmente, los operadores están valorando una alta probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del BCE en octubre, mientras que las expectativas de recortes de tasas de la Fed también han aumentado. Estas expectativas de una política monetaria más flexible a ambos lados del Atlántico han contribuido a la reciente volatilidad del par EUR/USD. Al complejo panorama del mercado se suman los datos mixtos del PMI manufacturero de la eurozona. Si bien el PMI manufacturero general de la eurozona mejoró ligeramente hasta 45,0, sigue en territorio de contracción. El sólido desempeño de España (53,0) fue compensado por la continua debilidad en Alemania (40,6), lo que pone de relieve las condiciones económicas divergentes dentro del bloque monetario. Para los comerciantes e inversores, los factores clave a tener en cuenta en los próximos días incluyen: Los datos del ISM manufacturero de EE.UU. se publicarán más tarde hoy, lo que podría influir en las expectativas políticas de la Fed.

Los comentarios de los funcionarios del BCE, particularmente después de la sugerencia del miembro del Consejo de Gobierno Olli Rehn de "más motivos para recortar las tasas en la reunión de octubre".

Los datos de empleo de Estados Unidos de esta semana, incluidas las cifras de ADP y el crucial informe de nóminas no agrícolas.

Cualquier evolución futura de los indicadores económicos de la eurozona, especialmente los relacionados con la inflación y el crecimiento.

El impacto de las tensiones geopolíticas globales en el sentimiento de riesgo y los flujos de refugio seguro. Es probable que los precios EUR/USD sigan siendo sensibles a estos acontecimientos, así como a cualquier cambio en las expectativas políticas del BCE y de la Reserva Federal. El reciente movimiento del par lo ha empujado hacia niveles técnicos clave, con resistencia alrededor del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Sin embargo, la tendencia general sigue siendo incierta, respaldada por datos económicos divergentes y expectativas de política de los bancos centrales entre la eurozona y los Estados Unidos. EUR-USD (Intervalo D1) El EUR/USD cotiza un 0,2% a la baja hoy y ha bajado un 0,92% desde los máximos recientes. Ha superado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% y ahora está por encima del retroceso de Fibonacci del 50%, que actuará como resistencia y soporte, respectivamente, para la sesión de hoy. Durante las últimas dos semanas, el RSI ha estado en divergencia bajista, formando máximos y mínimos más bajos. El MACD emitió ayer una señal de venta, fortaleciendo aún más la perspectiva bajista. Se podría poner a prueba el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% en 1,0827. Para que los alcistas recuperen el control, los datos estadounidenses de hoy deben ser mucho más débiles de lo esperado, lo que podría alimentar las apuestas a favor de una Reserva Federal moderada.

