Gráfico del día: EURUSD (06.03.2025)

El euro vuelve a estar en el foco de los inversionistas. Además de los nuevos informes sobre aranceles (impacto directo en el dólar) y las inversiones militares en la expansión de las capacidades de defensa europeas (lo que impulsa los rendimientos de los Bunds alemanes y limita el margen de maniobra para una política ultraexpansiva del BCE a largo plazo), el mercado estará atento a los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien abordará la última decisión del banco central. El consenso generalizado (ya descontado en los mercados) es que el BCE recortará hoy sus tres tasas principales en 25 puntos básicos. Goldman Sachs revisó al alza su previsión de crecimiento para la eurozona en 2025, aumentando su estimación en 0.1 puntos porcentuales hasta el 0.8%, argumentando un mayor gasto en defensa e infraestructura, especialmente en Alemania. El banco también espera que el BCE no recorte las tasas en julio, en contraste con su estimación previa de una reducción de 25 puntos básicos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mayor crecimiento económico y la incertidumbre sobre la política comercial entre EE.UU. y Europa hacen que el BCE deba analizar cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la inflación, especialmente considerando que ya se encuentra en las últimas etapas de flexibilización monetaria. La caída en los precios de los Bunds alemanes (también hoy) respalda al euro frente al dólar desde un punto de vista puramente fundamental. Sin embargo, cabe destacar que la escala de aumentos en el par en 14 días basada en el RSI es la más grande desde agosto de 2024, lo que sugiere que la posibilidad de incrementos adicionales en el corto plazo podría ser más limitada. Fuente: xStation

