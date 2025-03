Gráfico del día - EURUSD (27.02.2025)

Ayer, Donald Trump anunció planes para imponer un arancel del 25% a Europa, incluyendo también impuestos sobre la importación de automóviles europeos a EE.UU.. Sin embargo, la reacción del EUR/USD ante la renovación de estas "amenazas" parece relativamente moderada, ya que el par bajó de 1.052 a 1.047. Recientemente, las ganancias del EUR/USD han sido respaldadas por datos mixtos de la economía estadounidense, donde las expectativas de inflación (así como la inflación en sí) están en aumento, mientras que la economía parece estar atravesando al menos una desaceleración temporal. Esto se refleja en los últimos datos de confianza del consumidor del Conference Board, un PMI de servicios más débil, una lectura decepcionante de las ventas minoristas y pronósticos cautelosos de algunas empresas estadounidenses, como Walmart, considerada durante mucho tiempo como un barómetro de la salud del consumidor. Como resultado, vemos que la expectativa de una recuperación económica en Europa (aunque aún incierta), junto con la posibilidad de una mayor flexibilidad en la política monetaria del BCE (donde la inflación parece estar mejor controlada), está al menos temporalmente compensando las diferencias en los rendimientos de los bonos y los desafíos estructurales que enfrenta la economía europea. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En un escenario en el que la confianza del consumidor estadounidense se debilite aún más y los datos económicos clave tengan un desempeño inferior al esperado, el mercado podría comenzar a interpretar las lecturas de inflación más altas como negativas para el dólar. Las presiones más fuertes sobre los precios podrían atar las manos de la Reserva Federal, limitando su capacidad de recortar las tasas para aliviar las condiciones del mercado laboral o estimular la economía. Para la fortaleza del euro, la confianza global (en particular el apetito por el riesgo y los flujos de inversión hacia los mercados emergentes), junto con un mejor control de la inflación en comparación con Estados Unidos, serán cruciales. Un escenario así daría al BCE más margen para la flexibilización monetaria y un posible estímulo económico. Gráfico EUR/USD (Marco temporal D1) Observando el impulso bajista del EUR/USD, se puede ver que el par rebotó tras probar la zona de 1.02, que coincide con el retroceso de Fibonacci del 61.8% de toda la ola alcista desde 2022. El par también está intentando mantenerse por encima de la EMA50 (línea naranja). Al menos por ahora, el riesgo de una prueba de paridad ha disminuido, y los inversionistas han ajustado sus posiciones. Source: xStation5 Fuente: xStation5



