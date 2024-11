Gráfico del día: GBPUSD (07.11.2024)

El tema principal de la sesión de divisas de hoy son las decisiones de la Fed y el BoE. Tanto los bancos como sus principales funcionarios decidirán hoy sobre las tasas de interés, y se prevé que ambos recorten las tasas en 25 puntos básicos. ¿Cuál es la probabilidad de tales decisiones? En este momento, el mercado monetario estima que tales resultados son casi del 99,8% para la Fed y del 96% para el BoE. Sin embargo, los banqueros deben evaluar el panorama económico significativamente cambiado desde su última decisión en septiembre. Desde entonces, los planes fiscales del nuevo gobierno del Reino Unido y la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses han ayudado a impulsar los rendimientos a 10 años en unos 65 puntos básicos. Por lo tanto, parece que en el caso del BoE, la decisión de recortar las tasas no será unánime y dará espacio para comentarios relativamente agresivos en el anuncio. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la inflación y el crecimiento de los salarios han seguido desacelerándose desde la última reunión del BoE, lo que da margen para recortes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para la Fed, la situación se complica por las elecciones. Los inversores quieren saber cómo las políticas fiscales y arancelarias propuestas por el presidente electo Donald Trump afectarán las perspectivas de tasas de interés de la Fed. Si los republicanos van a tomar el control de la Casa Blanca, y posiblemente de ambas cámaras del Congreso, creemos que varios banqueros de la Fed pedirán moderación, presionando para un ritmo más gradual de recortes de tasas de interés. Fuente: xStation5 El par GBP-USD ha negado la tendencia alcista general que se ha estado creando desde abril de este año, creando así un terreno incierto para las decisiones de hoy de la FED y el BoE. Por el momento, parece que el punto de soporte importante sigue siendo el área de la EMA de 50 días (curva azul) en la región de 1.304, donde hemos visto una doble prueba. El soporte local, por su parte, sigue siendo la EMA de 200 días (curva de oro en el gráfico).

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "