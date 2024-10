Gráfico del día: JP225 (25.10.2024)

Se acercan las elecciones japonesas, lo que podría aumentar la volatilidad en el yen y las acciones japonesas, ya que el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) está a punto de perder su mayoría en la cámara baja del parlamento por primera vez desde 2009. Las elecciones del 27 de octubre se celebran tras un período turbulento en el que la nominación de Ishiba y la retórica en torno a las subidas de tasas de interés del Banco de Japón hicieron tambalear al yen y provocaron una caída de las acciones. Si la coalición pierde su mayoría y forma un gobierno minoritario, la administración de Ishiba se verá gravemente debilitada, lo que podría afectar directamente a los recientes comentarios relativamente moderados del político sobre la política monetaria de Japón. Por otro lado, esto no significa que otros políticos se aparten significativamente de la postura actual de Ishiba. En caso de cambio de gobierno, no está claro qué partido asumirá el liderazgo en la política monetaria, ya que será un gobierno de coalición. En teoría, al mercado no le gustan los cambios de poder, pero al mismo tiempo es difícil decir qué podría pasar con el yen tras una posible derrota del PDL. El Banco de Japón es, por supuesto, un banco independiente, pero desde hace varios años existe cierta influencia de las autoridades en la decisión del banco, que ha aumentado de forma bastante clara en los últimos años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este momento, es difícil decir qué impacto final tendrán las elecciones en el yen y en las empresas incluidas en el índice Nikkei. Sin embargo, una cosa es segura: las próximas sesiones pueden traer un salto en la volatilidad de estos instrumentos, lo que también sugiere la volatilidad implícita en las opciones sobre el par USD-JPY, que ha alcanzado sus valores más altos desde septiembre de este año. El índice Nikkei, representado por el JP225, se negocia actualmente en la estructura de límite inferior del canal de crecimiento, que se ha observado en el índice desde agosto de este año. Parece que las elecciones decidirán si el JP225 prolongará la ola general de crecimiento o romperá por debajo de la estructura y romperá la tendencia de crecimiento. Vale la pena seguir de cerca cómo reaccionará el mercado a las elecciones del fin de semana en Japón. Fuente: xStation

