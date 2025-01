Gráfico del día - NATGAS (31.12.2024)

Los futuros de gas natural experimentan una mayor volatilidad a medida que los pronósticos meteorológicos señalan un cambio significativo hacia temperaturas más frías, lo que impulsa movimientos de precios sustanciales en medio de preocupaciones por la oferta y cambios en las posiciones comerciales. Después de un repunte impresionante ayer, el precio es ligeramente más bajo hoy. Estadísticas clave del mercado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio actual: $3,82 (-3%)

Máximo de la sesión: $4,201 (máximo de 52 semanas)

Sesión anterior: +15%

Rendimiento YTD: +58% Dinámica meteorológica Los pronósticos actualizados de The Weather Co. y Atmospheric G2 proyectan temperaturas por debajo del promedio en el este de los Estados Unidos desde Florida hasta Maine en enero. El máximo de la ola de frío se anticipa a mediados de mes, y AccuWeather advierte sobre posibles condiciones de "nieve y hielo sustanciales". Esto marca una desviación significativa del patrón relativamente suave de otoño y principios de invierno. Los meteorólogos esperan un enfriamiento significativo en la costa este con una probabilidad cercana al 95%. Se espera que estas temperaturas por debajo de lo normal persistan al menos hasta mediados de febrero. Fuente: Bloomberg Financial LP Riesgos de suministro y producción Los analistas de la industria, incluido John Kilduff de Again Capital, advierten sobre posibles "congelamientos" que podrían interrumpir los flujos de producción de gas natural, en particular en la región de Marcellus Shale. Esta amenaza surge cuando los niveles de almacenamiento se han normalizado a solo un 5% por encima del promedio de cinco años, una reducción significativa del 40% de superávit observado el invierno pasado. Comercio y sentimiento del mercado Los fondos de comercio algorítmico han pasado de posiciones planas a posiciones largas netas, lo que refleja un creciente sentimiento alcista. El reciente aumento del contrato de febrero marcó su mayor beneficio diario desde su inicio en 2012, lo que destaca la sensibilidad del mercado a las expectativas de demanda impulsadas por el clima. Perspectiva de exportación de GNL La presión de la demanda adicional proviene de la expansión de la capacidad de exportación de GNL, con las instalaciones Corpus Christi de Cheniere Energy y Plaquemines de Venture Global aumentando las operaciones. Esto se produce cuando las exportaciones mundiales de GNL registraron su crecimiento más lento desde 2015, lo que podría respaldar los precios en medio de condiciones de mercado ajustadas. NATGAS (Intervalo D1) El precio de la materia prima se negocia actualmente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI se está enfriando después de acercarse a los niveles de sobrecompra, un patrón que históricamente ha precedido a posibles movimientos alcistas. El MACD indica una fuerte divergencia alcista, lo que refuerza la posibilidad de un impulso alcista continuo. La EMA de 30 días se ubica por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, lo que ofrece una fuerte zona de soporte para los alcistas. Para los bajistas, este nivel podría actuar como un objetivo importante, lo que indica un posible cambio si se supera. Fuente: xStation

