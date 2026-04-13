Gráfico del día: OIL (13.04.2026)

Las conversaciones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Islamabad terminaron sin éxito, y el mercado del petróleo reaccionó de inmediato: el WTI sube cerca de un 8,95%, cotizando en torno a 104,76 USD por barril, mientras que el Brent supera los 103 USD.

El catalizador del movimiento fue el anuncio matinal del presidente Donald Trump en Truth Social: EE. UU. impondrá un bloqueo naval sobre puertos y estrechos iraníes. Aunque el CENTCOM señaló que el Estrecho de Ormuz sigue abierto al tránsito, Irán advirtió que cualquier aproximación de buques estadounidenses será considerada una violación del alto el fuego, lo que el mercado interpreta como un riesgo real de escalada.

El RSI se acerca al nivel de 69, y el precio se ha alejado claramente de todas las medias móviles clave (EMA 50/100/200), que se agrupan en torno a los 75–76 USD, lo que refleja un fuerte impulso alcista.

Otro factor técnico clave es el vencimiento del contrato de WTI de mayo el 21 de abril, que podría actuar como detonante de un nuevo repunte. A finales de la semana pasada, el mercado físico ya cotizaba con una prima de 30–40 USD sobre los futuros, lo que implica una brecha significativa por cerrar.

Si no surgen señales diplomáticas positivas antes de la fecha de vencimiento, los traders podrían optar por comprar los últimos contratos disponibles, generando un efecto similar a un atasco en una autopista.

Los beneficiarios naturales de este escenario son las compañías energéticas y el sector defensa, mientras que aerolíneas, industria y retail enfrentarán mayores presiones de costos.

Hoy, toda la atención estará centrada en posibles anuncios diplomáticos desde Islamabad, Pekín y Estados Unidos.



Gráfico semanal de OIL. Fuente: xStation