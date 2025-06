Grafico del día: OIL.WTI (23.06.2025)

Las preocupaciones sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio y transporte de petróleo, parecen poco probables de materializarse por el momento, ya que incluso si se cerrara la parte del estrecho que corresponde a aguas territoriales iraníes, el comercio podría fluir a través de aguas de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, que probablemente serían aseguradas por la flota estadounidense. Además, Irán aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el bloqueo, ya que, pese a la aprobación del parlamento iraní, la decisión final recae en el Ayatolá de Irán. Este factor tranquiliza a los mercados, especialmente al petróleo, que ya ha revertido completamente todas las alzas registradas al inicio del día, cuando los mercados reaccionaban únicamente a la activación de EE. UU. en Irán y a los anuncios sobre el propio estrecho. Sin embargo, la situación sigue siendo dinámica y, por el momento, parece prematuro anticipar cambios permanentes en la relación Israel-Irán-EE. UU. Cualquier nuevo titular relacionado con este asunto podría provocar nuevas alzas en la volatilidad del petróleo y otros instrumentos financieros. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Las preocupaciones sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio y transporte de petróleo, parecen poco probables de materializarse por el momento, ya que incluso si se cerrara la parte del estrecho que corresponde a aguas territoriales iraníes, el comercio podría fluir a través de aguas de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, que probablemente serían aseguradas por la flota estadounidense. Además, Irán aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el bloqueo, ya que, pese a la aprobación del parlamento iraní, la decisión final recae en el Ayatolá de Irán. Este factor tranquiliza a los mercados, especialmente al petróleo, que ya ha revertido completamente todas las alzas registradas al inicio del día, cuando los mercados reaccionaban únicamente a la activación de EE. UU. en Irán y a los anuncios sobre el propio estrecho. Sin embargo, la situación sigue siendo dinámica y, por el momento, parece prematuro anticipar cambios permanentes en la relación Israel-Irán-EE. UU. Cualquier nuevo titular relacionado con este asunto podría provocar nuevas alzas en la volatilidad del petróleo y otros instrumentos financieros.

