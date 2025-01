Gráfico del día - Peso mexicano (21.01.2025)

El peso mexicano es una de las divisas más débiles hoy, y su caída está directamente relacionada con el riesgo de aranceles a las importaciones de bienes de México y Canadá. El par USDMXN ha subido un 1,20% hoy y se cotiza a 20,7400. Trump no ha firmado ninguna orden ejecutiva en materia de aranceles. Sin embargo, durante sus discursos, mencionó posibles aranceles de hasta el 25% a las importaciones de México y Canadá, que podrían entrar en vigor a partir del 1 de febrero. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los trabajadores e intereses estadounidenses. Además, las relaciones con México podrían deteriorarse aún más debido a la declaración del estado de emergencia en la frontera sur con México. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, por lo que el riesgo de introducir aranceles también podría ser doloroso para los consumidores estadounidenses. En 2022, el comercio entre Estados Unidos y México ascendió a 855.100 millones de dólares. Las exportaciones estadounidenses totalizaron 362.000 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 493.100 millones de dólares, lo que dio como resultado un déficit comercial de 131.100 millones de dólares. Las principales exportaciones de México a Estados Unidos incluyeron computadoras (36.800 millones de dólares), automóviles (34.100 millones de dólares) y vehículos de motor, partes y accesorios (31.800 millones de dólares). La introducción de aranceles a las importaciones de México podría provocar cambios significativos en el comercio entre los dos países. Hasta ahora, el par de divisas USDMXN ha mostrado una mayor volatilidad. El aumento del tipo de cambio de hoy es el resultado de la recuperación del dólar y el debilitamiento del peso mexicano.

Fuente: xStation 5

