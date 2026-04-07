Gráfico del día: petróleo (07.04.2026)

El petróleo crudo se mantiene como el activo clave esta semana, y cada titular proveniente de Medio Oriente genera movimientos bruscos en el precio. El WTI se acerca a $116 por barril, su nivel más alto en un mes, mientras que el contrato de Brent de junio ha superado los $111. Saudi Aramco fijó el precio oficial de venta del Arab Light hacia Asia con una prima récord de $19,50 sobre el benchmark Oman/Dubai, frente a solo $2,50 hace un mes. Hoy a las 12:00 GMT (miércoles, 03:00 hora de Polonia) expira otro de los “plazos finales” de Trump para Irán respecto al Estrecho de Ormuz. Ha amenazado con destruir la infraestructura energética y de transporte del país, aunque al mismo tiempo afirma que las conversaciones “van bien”. El Wall Street Journal informa que Washington está planificando activamente ataques de precisión sobre infraestructura energética iraní, mientras que Israel ha aprobado listas de objetivos actualizadas como plan de contingencia, manteniendo al mercado en alerta máxima. A esto se suma un ataque con misiles al centro petroquímico saudí en Jubail, instalaciones responsables de aproximadamente el 7% del PIB de Arabia Saudita, aunque el sistema de defensa logró interceptar los siete misiles balísticos.

El panorama fundamental, sin embargo, sigue siendo más complejo de lo que sugieren los precios. En los últimos días han transitado más buques por el Estrecho de Ormuz que en cualquier momento desde el inicio del conflicto, bajo acuerdos bilaterales entre Irán e India, Pakistán, China, Filipinas y Malasia, aunque persisten dudas sobre seguros marítimos y detalles de dichos acuerdos. El petróleo reacciona a estos reportes con menor volatilidad que días atrás, ya que el mercado ha entrado en una zona de fuerte oferta y comienza a descontar la posibilidad de una reapertura parcial de la ruta. La OPEP+ acordó en su reunión del fin de semana aumentar la producción en 206.000 barriles diarios en mayo, pero solo una vez que el estrecho sea reabierto, lo que limita el potencial alcista en un escenario de desescalada. Rusia, afectada por ataques en su infraestructura energética, sigue siendo un factor clave del lado de la oferta, al igual que el hecho de que Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ya han reducido significativamente su producción. Todas las miradas están puestas en Washington y Teherán, con el mercado condicionado por cada señal o declaración.



Fuente: xStation.

Las tres medias móviles clave, EMA de 50, 100 y 200 días, se encuentran agrupadas en el rango de $74–79, lo que implica que el precio actual cotiza con una prima superior al 45% sobre los promedios de largo plazo, una desviación extrema respecto a la norma histórica. El RSI (14) se sitúa en 86,67, un nivel de sobrecompra que supera claramente los máximos observados en 2022. No obstante, la incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mantiene la presión sobre la demanda del activo