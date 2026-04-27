Gráfico del día: petróleo (27.04.2026)

El crudo Brent inició la nueva semana con subidas, cotizando en 101,56 dólares por barril (+1,81%), con un máximo diario de 102,15 dólares. En el gráfico diario, el precio se ha alejado claramente de las medias móviles clave —la EMA50 en 91,66 dólares, la EMA100 en 83,44 dólares y la EMA200 en 76,83 dólares— confirmando la fuerte tendencia alcista que se ha mantenido durante varias semanas. El RSI(14) en 56,01 indica un impulso alcista moderado, sin señales de sobrecompra.

La situación geopolítica en torno al Estrecho de Ormuz sigue siendo el principal motor de los precios del petróleo. Tras visitas a Pakistán y Omán, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, anunció la continuidad de las consultas con el Sultanato sobre el tránsito seguro por el estrecho, lo que el mercado interpretó inicialmente como una señal de desescalada —el WTI retrocedió desde su máximo diario de 96,68 dólares hasta cerca de 95,35 dólares.

Sin embargo, se requiere cautela: el control del Estrecho de Ormuz sigue siendo la principal carta de negociación de Teherán, y es difícil esperar que Irán renuncie a ella sin obtener concesiones en el ámbito nuclear. Por su parte, Donald Trump ha dejado claro que mantendrá el bloqueo naval como herramienta de presión, y cualquier “apertura” del estrecho sería, en el mejor de los casos, un gesto simbólico a cambio de levantar dicho bloqueo.

El evento clave del día es la reunión en la Situation Room convocada por Trump, cuyo resultado podría provocar movimientos bruscos en el precio del petróleo. De cara a la semana, el mercado también reaccionará a las decisiones de la Fed, BCE y Banco de Inglaterra, así como a datos macroeconómicos como PCE, PIB e ISM. Cualquier novedad desde Medio Oriente podría generar alta volatilidad en un mercado de materias primas ya tensionado.

Fuente: xStation