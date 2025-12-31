Gráfico del día: Plata (31.12.2025)

La plata vuelve a caer tras el breve rebote de ayer. El precio baja 5.30% hasta USD 72.13/oz, poniendo a prueba tanto el retroceso de Fibonacci 23.6% del último tramo alcista como la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en el gráfico H4 (4 horas). La corrección prolonga la venta iniciada el lunes, vinculada al aumento de los márgenes de mantenimiento en COMEX, que detonó un ajuste de hasta 15% de máximo a mínimo.



Pese a la volatilidad elevada, el posicionamiento especulativo sigue siendo relativamente contenido. Además, oferta y demanda permanecen altamente inelásticas. La demanda estructural desde fotovoltaica y electrónica (incluidas aplicaciones de IA – Inteligencia Artificial) continúa firme. Estimaciones indican que una destrucción de demanda relevante en el sector solar solo aparecería por encima de USD 130/oz. Del lado de la oferta, el crecimiento es limitado: la plata es mayormente subproducto de la minería de otros metales y el reciclaje avanza de forma gradual.

En un marco más amplio, los fundamentales de largo plazo siguen siendo favorables; sin embargo, la última subida fue excepcionalmente empinada, abriendo espacio para una corrección de corto plazo y un nuevo testeo de niveles técnicos clave. La decisión de China de endurecer controles de exportación —elevando de facto a la plata a commodity estratégico— impulsó el interés por el mercado físico y explicó parte del rally previo, con primas en Asia sobre el spot.

Lectura técnica: para reconstruir momentum alcista, sería clave un cierre diario por encima del 23.6% de Fibonacci. Si no logra defender esta zona —especialmente junto a un test de la SMA 50 en H4— podría confirmarse una reversión de corto plazo.



__________



