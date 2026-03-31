Gráfico del día: subidas en el sector tecnológico ante expectativas de estabilidad geopolítica

Los futuros del Nasdaq 100 suben cerca de un 1% en la jornada, impulsados por expectativas de una posible reducción gradual de la participación de Estados Unidos en el conflicto con Irán. Donald Trump señaló que estaría dispuesto a retirar al país del conflicto incluso antes de que se levante el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Además, la lista de objetivos operativos presentada por Marco Rubio no incluyó la reapertura del estrecho, centrándose en cambio en debilitar las capacidades militares de Irán, incluyendo su infraestructura de misiles, base industrial y activos navales. No obstante, sigue sin estar claro si este enfoque responde a una estrategia táctica o si realmente refleja una intención de desescalada.

Desde el punto de vista técnico, el Nasdaq ha estado bajo presión vendedora durante las últimas sesiones. Sin embargo, al comparar este movimiento con impulsos bajistas previos de magnitud similar, se observa que en cada caso se produjo posteriormente un rebote en forma de “V” en el corto plazo. Si este patrón se repite, el índice podría avanzar hacia la zona de los 24.000 puntos antes de enfrentar una prueba más exigente para el impulso alcista. A pesar de este posible rebote, la volatilidad sigue siendo elevada y los mercados continúan altamente sensibles a las noticias geopolíticas. Sobre el terreno, no hay señales claras de desescalada: el ejército israelí ha indicado que está preparado para prolongar las operaciones durante varias semanas, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu ha reiterado que no existe un límite de tiempo para los ataques.

Fuente: xStation