Gráfico del día: TNOTE (22.05.2025)

El mercado de deuda estadounidense acaba de registrar una de sus peores sesiones en lo que va del año, y la débil demanda en la subasta de bonos de ayer intensificó la tendencia de liquidación de todo tipo de activos estadounidenses. La falta de apetito por la deuda de EE. UU. pone de relieve las preocupaciones en torno al proyecto de ley fiscal propuesto por Trump y la trayectoria a largo plazo de un déficit ya abultado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El contrato de futuros sobre bonos del Tesoro a 10 años cayó por debajo del nivel clave de soporte en torno a 109,70, alcanzando su punto más bajo en tres meses. Los bonos venían registrando una subida gradual en sus precios ante las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, pero el caos en la política comercial durante marzo y abril ha mermado significativamente esas esperanzas. Fuente: xStation5 “Vender a EE. UU.” sigue vigente A pocos días de la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos, el mercado de bonos le ha mostrado una tarjeta amarilla a la administración. Las disputas en curso sobre la legislación fiscal de Trump y los temores de estanflación han impulsado los rendimientos de los bonos a 30 años por encima del 5 % (los de 10 años se acercan al 4,6 %). La escasa demanda en la última subasta de bonos a 20 años también se trasladó a Wall Street, reforzando el sentimiento de “Vender a EE. UU.”, con caídas de entre el 1,4 % y el 1,9 % en los principales índices de grandes capitalizaciones. Los rendimientos continúan al alza en paralelo a las preocupaciones por una recesión. Los rendimientos a 30 años han superado la simbólica marca del 5 %, acercándose a un máximo de 20 años (el último pico fue en el otoño de 2023). Fuente: Bloomberg Finance L.P. División en el Partido Republicano El llamado “hermoso proyecto fiscal” de Trump ha generado controversia durante días, tanto en el Capitolio como en Wall Street. Se basa en las rebajas impositivas introducidas durante su primer mandato. La consecuente caída de los ingresos fiscales federales se compensaría, según el plan, con recortes presupuestarios (que incluyen a Medicaid y a programas de energía verde), pero en su forma actual, el proyecto profundizaría aún más el ya considerable déficit. A ello se suma la división interna entre los republicanos: los ultraconservadores exigen recortes más agresivos, mientras que los moderados expresan preocupación por el futuro de los proyectos de infraestructura y energía.

