Gráfico del día: US500 (18.02.2025)

Los mercados bursátiles globales continúan su tendencia alcista, alcanzando nuevos máximos históricos. Este análisis revisa la temporada de resultados en EE.UU. utilizando datos de FastSet, evaluando si los sólidos reportes financieros de las empresas estadounidenses están impulsando realmente el sentimiento del mercado. Hasta ahora, el 77 % de las empresas del S&P 500 han informado sus resultados. Resumen de la Temporada de Resultados en EE.UU. El 78 % de las empresas han superado las estimaciones de ganancias por acción (EPS) , por encima del promedio de 5 y 1 año de 77 %, pero por debajo del promedio de 10 años de 75 %.

El crecimiento de las ganancias para las empresas que han reportado alcanza un 16,9 % interanual , el mejor resultado desde el cuarto trimestre de 2021. La expectativa de Wall Street era de un crecimiento del 12 %.

El 62 % de las empresas han superado las expectativas de ingresos , apenas por encima del promedio de 10 años del 61 %. El crecimiento de ingresos para las empresas del S&P 500 promedia un 5,2 % interanual, frente al 5,9 % de las empresas con alta exposición internacional.

Las empresas con mayor enfoque en el mercado local han mostrado un crecimiento en sus ganancias del 14,4 % interanual , mientras que aquellas con más del 50 % de sus ingresos en el extranjero han registrado un crecimiento del 7,6 %.

El sector de consumo discrecional ha sorprendido positivamente, con empresas como Wynn Resorts, Carnival, MGM Resorts, CarMax y Amazon reportando sólidos resultados. Análisis Técnico S&P 500 (US500 - H1) Los futuros del S&P 500 han alcanzado nuevos máximos desde el inicio de enero, rompiendo un triángulo simétrico y superando el nivel de los 6100 puntos. El P/E adelantado se sitúa en 22,2, por encima del promedio de 5 años de 19,8 y del promedio de 10 años de 18,3. Empresas con más del 50 % de sus ingresos dentro de EE.UU. han registrado un crecimiento más robusto que aquellas con alta exposición internacional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStations Nasdaq 100 (US100 - H1) Los futuros del Nasdaq 100 han alcanzado nuevos máximos históricos tras dos recientes caídas. Ambas caídas han tenido rangos similares de aproximadamente 1300 puntos. Niveles de soporte clave: entre 21.900 y 22.100 puntos, definidos por reacciones de precio previas y el retroceso de Fibonacci del 23,6 %. Fuente: xStations

