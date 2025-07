Gráfico del día: USD/JPY (01.07.2025)

El dólar estadounidense muestra una debilidad excepcional, registrando su peor desempeño semestral desde 1973: desde principios de 2025, ya ha perdido cerca del 10% de su valor frente a las principales divisas. Las principales causas de esta debilidad son las políticas económicas y comerciales impredecibles de Donald Trump, el creciente temor al aumento de la deuda pública de EE. UU., y la creciente presión sobre la Reserva Federal para recortar rápidamente los tipos de interés. Los inversores asumen cada vez más que la Fed comenzará a flexibilizar la política monetaria en septiembre, lo que reduce aún más la atractividad del dólar. El mercado de swaps descuenta una probabilidad del 70,36% de que los tipos bajen 75 puntos básicos en total antes de fin de año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: CME FED Como resultado, el euro se ha apreciado frente al dólar en casi un 14% durante el primer semestre del año, y el billete verde también ha perdido terreno frente a otras divisas relevantes como el franco suizo y el yen japonés. Esta pronunciada caída del valor del dólar refleja una pérdida profunda de confianza por parte de los inversores en la política económica de EE. UU. El yen japonés se está beneficiando del colapso del dólar, y adicionalmente hoy cuenta con el respaldo de unos datos Tankan más sólidos para la industria, que muestran una actividad superior a lo esperado (13 puntos vs. 10 esperados). El par USD/JPY continúa su tendencia bajista de largo plazo y se aproxima a los mínimos múltiples cercanos a 142,035, que representan una importante zona de soporte. La cotización cae cerca de un 0,8% en la jornada. Fuente: xStation _________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "