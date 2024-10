Gráfico del día: USD-JPY (22.10.2024)

El par USD/JPY subió el lunes, rompiendo el nivel crítico de 150,00 para alcanzar nuevos máximos, lo que desencadenó especulaciones inmediatas sobre una posible intervención japonesa. El par de divisas tocó 150,78, marcando un salto de más de 150 pips desde sus mínimos de la sesión asiática, ya que múltiples factores se alinearon para impulsar el yen a la baja frente al dólar. Este importante movimiento se produce en un contexto de mayor incertidumbre política en Japón, donde las encuestas recientes sugieren la posibilidad de un gobierno de coalición minoritario tras las próximas elecciones del 27 de octubre. La inestabilidad política está creando una presión adicional sobre el yen, ya que los mercados lidian con las posibles implicaciones para la trayectoria de la política monetaria del Banco de Japón. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. Fuente: Bloomberg El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. sigue siendo un impulsor principal, con el índice de referencia a 10 años subiendo por encima del 4,11%. Este diferencial de rendimiento sigue siendo un factor crucial que respalda la fortaleza del dólar frente al yen, en particular porque los mercados ahora incorporan en sus precios aproximadamente dos recortes de tasas de 25 puntos básicos para el próximo año, una perspectiva más conservadora que las expectativas anteriores. La atención del mercado se ha intensificado en torno a la posible intervención de las autoridades japonesas. La perspectiva semanal de Mizuho destacó específicamente que "la amenaza de intervención verbal aumenta a medida que el USD/JPY sube por encima de 150, lo que sugiere una mayor vigilancia de los participantes del mercado ante posibles acciones del Ministerio de Finanzas o del Banco de Japón". La dimensión política agrega otra capa de complejidad a la perspectiva de la moneda. La posibilidad de que la coalición gobernante LDP-Komeito pierda su mayoría podría afectar significativamente la capacidad del BOJ para ejecutar su salida gradual de la política monetaria ultraflexible. Las diferentes posturas de los partidos de la oposición sobre la política monetaria, con algunos a favor de medidas expansivas continuas, están creando incertidumbre adicional en el mercado. La dinámica comercial a corto plazo muestra una mayor actividad de cobertura, con los mercados de opciones reflejando una creciente demanda de protección contra movimientos bruscos del yen. Este posicionamiento defensivo sugiere que los participantes del mercado se están preparando para una posible intervención o una mayor volatilidad en torno a las próximas elecciones. De cara al futuro, el par de divisas enfrenta varios riesgos de eventos clave, incluidos: Las elecciones generales japonesas del 27 de octubre

Los próximos discursos de los responsables de la formulación de políticas de la Reserva Federal

El seguimiento continuo del rendimiento del Tesoro de EE. UU. Movimientos

Posible intervención de las autoridades japonesas

La reunión de política monetaria de dos días del Banco de Japón concluye el 31 de octubre, con una pausa esperada en las subidas de tasas En resumen, el dramático movimiento del USD/JPY por encima de 150 representa una confluencia de incertidumbre política en Japón, aumento de los rendimientos estadounidenses y cambios en las expectativas de política monetaria. El mercado sigue siendo muy sensible a una posible intervención, y los operadores siguen de cerca tanto los niveles técnicos como las señales políticas de las autoridades japonesas. Las próximas elecciones añaden otra capa de complejidad a un par de divisas ya volátil, lo que sugiere una volatilidad alta continua en el corto plazo. USD-JPY (intervalo D1) El USD-PY se negocia por encima de su media móvil simple (SMA) de 100 días tras un brusco movimiento alcista ayer, lo que indica una fortaleza a corto plazo. Ahora se está acercando a una resistencia clave cerca de la media móvil simple (SMA) de 200 días, que coincide con un nivel crítico de retroceso de Fibonacci. Para que el yen japonés recupere fuerza, primero debe romper por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 días en 149,211 y apuntar al nivel de soporte establecido por el máximo anterior en 147,166. El RSI se ha estado consolidando por debajo de los niveles de sobrecompra durante casi un mes, y el MACD sigue ajustado, lo que indica que puede haber una volatilidad significativa en el horizonte. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

