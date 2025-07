Gráfico del día – USDCAD (11.07.2025)

El dólar canadiense registra una caída superior al 0,3 % frente al dólar estadounidense tras el anuncio de nuevos aranceles del 35 % sobre bienes canadienses. El par USDCAD rebotó desde la zona de resistencia en torno a 1.373–1.375, respaldado por los comentarios tranquilizadores de autoridades canadienses. No obstante, los próximos datos del mercado laboral podrían reavivar las presiones alcistas sobre el par. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Tensiones entre EE. UU. y Canadá se reactivan A comienzos de esta semana, parecía que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y su mayor socio comercial fuera de la UE comenzaban a aliviarse. La reunión entre Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney mostró flexibilidad y una voluntad compartida de fortalecer la competitividad norteamericana. Ambas partes acordaron finalizar un acuerdo comercial antes del 21 de julio, y Canadá eliminó su proyectado impuesto del 3 % a los servicios digitales que afectaba a empresas estadounidenses. Sin embargo, las tensiones volvieron a escalar pocos días después. Trump anunció un arancel del 35 % como represalia, citando los cupos de importación de lácteos de Canadá y la crisis del fentanilo. El anuncio provocó una fuerte depreciación del dólar canadiense, compensada parcialmente por los mensajes tranquilizadores de Carney y del ministro de Finanzas François-Philippe Champagne, quienes subrayaron que (1) las negociaciones continúan y que Canadá —como mayor comprador de bienes estadounidenses— conserva una posición estratégica, y (2) los aranceles no se aplicarían a productos que cumplan con el T-MEC (USMCA). ¿Qué mostrará el mercado laboral? El dólar canadiense podría enfrentar nuevas presiones si el informe laboral no cumple con las expectativas. Las previsiones actuales apuntan a una modesta creación de 10.000 empleos (frente a 8.800 en mayo), impulsada por leves mejoras en la confianza empresarial y en el sector manufacturero. No obstante, el deterioro de las relaciones comerciales con Estados Unidos podría frenar este avance. Cada vez más empresas ajustan las horas trabajadas en lugar de contratar, lo que podría hacer que la tasa de desempleo suba al 7,1 %, revelando la vulnerabilidad de la economía canadiense frente a choques políticos externos. ___________

