Grafico del día: USDIDX (19.12.2024)

El dólar estadounidense ganó terreno ayer con fuerza después de que la Reserva Federal hiciera un giro de política monetaria agresivo. La Reserva recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos, pero el presidente Powell anunció que ha llegado el momento de detener el ritmo de los recortes. La Reserva Federal insinúa la posibilidad de recortes el próximo año, pero al mismo tiempo habla de la necesidad de cautela y del riesgo de un repunte de la inflación a mediano plazo. Se espera que la inflación PCE y la inflación PCE básica aumenten al 2,5% en 2025, y el calendario del objetivo en sí se ha trasladado a 2027. El crecimiento económico se evalúa algo más alto y, por supuesto, las propias expectativas de tasas de interés han aumentado de manera bastante visible. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Para el año que viene, la Fed prevé dos recortes de tipos hasta el 4,0%, un escenario que el mercado ya ha descontado con creces. Fuente: Bloomberg Financial LP La pregunta es qué le espera al dólar estadounidense. Por el momento, parece que a largo plazo los niveles actuales de los tipos de interés y la incertidumbre que rodea a la presidencia de Donald Trump pueden respaldar al dólar estadounidense. Sin embargo, a corto plazo, conviene recordar que la previsión de dos recortes de tipos para el año que viene ya está plenamente descontada, por lo que no es imposible que veamos correcciones en el dólar a corto plazo. El índice del dólar USDIDX rompió ayer los picos locales de una amplia zona de consolidación que se ha mantenido de forma continua desde febrero de 2023. Una ruptura del pico de noviembre podría hacer que el mercado cubra posiciones cortas en masa, lo que respaldaría aún más a la moneda de reserva mundial. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "