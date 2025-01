Gráfico del día - USDJPY (09.01.2025)

El par USDJPY subió por encima de 158, en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense. Los ingresos básicos de los trabajadores japoneses aumentaron lo máximo en 32 años, lo que brinda un apoyo potencial para que el banco central suba las tasas de interés este mes. Por otro lado, los salarios reales se sintieron en diciembre, por cuarto mes consecutivo, lo que complicó la situación para el BoJ. Los salarios reales de Japón cayeron mensualmente un -0,3% en noviembre, lo que marca el cuarto descenso mensual consecutivo. Según Kyodo, los salarios nominales, o las ganancias mensuales totales promedio por trabajador, incluyendo el salario base y las horas extra, aumentaron interanualmente un 3% a 305.832 yenes (1.900 dólares), aumentando por 35.º mes consecutivo. Excluyendo bonificaciones y pagos no programados, los salarios promedio aumentaron un 2,7%, que es el aumento más alto en 32 años. Además, los precios al consumidor en noviembre (usados ​​para calcular los salarios reales), crecieron 3.4% en noviembre, acelerándose desde un aumento de 2.6% en octubre. El aumento general en los precios al consumidor japoneses fue causado por subsidios gubernamentales reducidos para facturas de servicios públicos, pero también costos de alimentos persistentemente más altos.

Según la nota del instituto de investigación Dai-Ichi Life de hoy '(...) Se espera que los salarios reales aumenten claramente en diciembre debido a las sólidas bonificaciones de invierno, pero podrían caer nuevamente a partir de enero. Aunque los salarios nominales probablemente seguirán aumentando, el salario real aún podría caer en algunos meses en la primera mitad de este año debido a la presión al alza sobre la inflación, principalmente los precios de los alimentos. (...) Es probable que los salarios reales tarden algún tiempo en entrar en una tendencia positiva sólida.' ¿Hará el BoJ un movimiento agresivo en 2025? Como podemos ver, el crecimiento de la economía japonesa ha sido inferior a la inflación, con salarios reales aún por debajo de los precios al consumidor; reduciendo el apetito actual del BoJ por un "cambio radical" en la política monetaria, al menos en este momento. Japón mantiene estables las tasas y los miembros de la Reserva Federal dijeron que la Reserva Federal desacelerará su reducción de las tasas, poniendo a la moneda japonesa bajo más presión. Sin embargo, esa situación puede cambiar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha dicho que los aumentos salariales en las negociaciones de primavera de 2025 serán un factor crítico para la política futura del banco central. Casi la mitad de los economistas encuestados esperaban que el BOJ aumentara las tasas en diciembre, pero el banco no lo hizo.

Según la Asociación Japonesa de Ejecutivos Corporativos, el aumento salarial promedio de las grandes empresas probablemente alcanzará el 5% este año, lo que potencialmente presionará al BoJ para que aumente las tasas de interés. Especialmente si los salarios de las pequeñas empresas también aumentan, al menos a este ritmo.

Los responsables políticos prestarán atención a los aumentos salariales entre las pequeñas y medianas empresas, donde los salarios pueden aumentar aún más: un 6% según la Confederación de Sindicatos Japoneses. Por otro lado, la última encuesta de la Cámara de Comercio e Industria de Japón mostró que solo el 11% de ellas planea aumentar los salarios en más del 5%. La subasta de bonos gubernamentales a 30 años del país el jueves vio una fuerte demanda, pero en general, el yen japonés está presionado por una fortaleza sin precedentes del dólar estadounidense; los inversores casi ignoran la creciente posibilidad de un aumento de las tasas por parte del BoJ. Podemos esperar que el par sea extremadamente volátil, especialmente en caso de que el dólar estadounidense se debilite, lo que ofrece un potencial real de movimiento a la baja en el USDJPY. Mientras los bonos del Tesoro de EE. UU. estén en el impulso alcista, un paso más cerca del 5%, el par USDJPY está subiendo y el yen se está debilitando frente al dólar estadounidense. USDJPY (D1, intervalo H1) Las negociaciones salariales en primavera pueden ser un riesgo a mediano plazo para los alcistas del USDJPY. En el intervalo D1 podemos ver un cruce de "cruz dorada", lo que podría indicar un mayor alza. Fuente: xStation5 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "