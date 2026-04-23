¿Hacia dónde se dirige el yen bajo la sombra de Ormuz y el BOJ?

El par USDJPY continúa operando en un entorno de elevada incertidumbre, donde factores geopolíticos, datos macroeconómicos y crecientes expectativas sobre la política del Banco de Japón (BOJ) influyen simultáneamente en el precio. El mercado se mueve en torno a niveles técnicos clave, con especial atención en la zona de 160, que ha sido consistentemente defendida y es vista como una barrera psicológica relevante, además de una posible zona de intervención por parte de las autoridades japonesas. Esto plantea una pregunta cada vez más importante: si este nivel será finalmente superado, y bajo qué condiciones y en qué momento. La dinámica actual está impulsada tanto por tensiones geopolíticas globales como por el creciente debate sobre la normalización monetaria en Japón.



Fuente: xStation

¿Qué impulsa el precio del USDJPY?

Geopolítica y el Estrecho de Ormuz como fuente de aversión al riesgo global

Uno de los principales motores del sentimiento del mercado siguen siendo las tensiones geopolíticas en regiones clave para el transporte energético global, como el Estrecho de Ormuz. El mercado reacciona con gran sensibilidad a cualquier riesgo de interrupción en los flujos de petróleo y gas, lo que eleva los precios de la energía y aumenta la volatilidad.

Japón depende en gran medida de las importaciones de energía, especialmente desde la región del Golfo Pérsico. Como resultado, el aumento en los precios del petróleo y el gas deteriora su balanza comercial y eleva las presiones inflacionarias importadas. Por lo tanto, tensiones prolongadas en Ormuz no necesariamente apoyan al yen, sino que tienden a debilitarlo. En este contexto, la geopolítica no ofrece una dirección clara para el USDJPY, pero refuerza la presión alcista sobre el par mientras incrementa la volatilidad general.

Datos macro de Japón y señales del PMI

Recientemente, los datos de PMI japonés han ganado atención, mostrando una mejora gradual en la actividad económica. Aunque aún no es una tendencia fuerte, las señales de estabilización en manufactura y servicios aumentan la probabilidad de que el BOJ tenga más margen para continuar normalizando su política monetaria.

Para el mercado de divisas, esto es relevante, ya que el yen ha estado bajo presión durante años debido a condiciones monetarias ultra laxas. Incluso pequeños cambios en este frente pueden tener un impacto significativo en los flujos globales de capital.

Inflación (IPC) como catalizador clave para el BOJ

Uno de los impulsores más importantes a corto plazo sigue siendo el IPC japonés, que juega un rol central en la formación de expectativas sobre las futuras acciones del BOJ. Si la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2%, el mercado comenzará a descontar nuevas subidas de tasas o al menos un tono más restrictivo por parte del banco central. En este escenario, aumenta la presión alcista sobre el yen.

Por el contrario, datos de inflación más débiles refuerzan la expectativa de que la política ultra expansiva se mantenga por más tiempo, lo que favorece una mayor debilidad del yen frente al dólar.

Política del Banco de Japón y diferencial de tasas

Un factor clave a medio y largo plazo sigue siendo la política del Banco de Japón, que se está alejando gradualmente de su régimen histórico de tasas ultra bajas y control de curva. Aunque este proceso es lento, su dirección es altamente relevante para el mercado.

El USDJPY es particularmente sensible al diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón, que ha sido un motor clave de la debilidad del yen durante años a través de estrategias de carry trade. Cualquier reducción de este diferencial podría generar importantes flujos de capital y cambios en la tendencia de mediano plazo.

El nivel 160 y el riesgo de intervención

El nivel de 160 en USDJPY sigue siendo un punto de referencia clave, tanto técnico como político. Históricamente, niveles cercanos han sido señalados como zonas de vigilancia por parte de las autoridades japonesas frente a una volatilidad excesiva en el mercado cambiario.

Como resultado, el mercado está incorporando cada vez más el riesgo de intervención por parte del Ministerio de Finanzas japonés, ya sea mediante advertencias verbales o intervenciones directas en el mercado. Este tipo de acciones suele generar movimientos bruscos pero de corta duración en el fortalecimiento del yen.

Conclusión

El USDJPY se mantiene en un entorno de alta volatilidad, donde la dirección está determinada simultáneamente por datos macroeconómicos, eventos geopolíticos y la política monetaria. Las tensiones en el Estrecho de Ormuz elevan la aversión al riesgo, mientras que los datos macro japoneses y la inflación comienzan a respaldar una posible normalización del BOJ.

El diferencial de tasas entre EE.UU. y Japón sigue siendo el principal motor estructural, mientras que el nivel de 160 actúa como una barrera crítica que incrementa el riesgo de intervención. El mercado continúa dominado por expectativas y narrativas, lo que favorece movimientos rápidos, aunque muchas veces de corta duración.