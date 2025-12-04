Dólar en Chile abre estable en $918 en medio de señales clave desde EE.UU.

El cobre retrocede 0,4% tras su máximo histórico, pero conserva un escenario estructuralmente estrecho que favorece al peso chileno.

La caída de 32 mil empleos privados en el reporte ADP eleva la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed a casi 90% .

El dólar en Chile se mantiene en torno a $918 , mostrando estabilidad en ausencia de datos locales.

El dólar en Chile opera en torno a $918 al inicio de la sesión, prácticamente sin variación respecto al cierre anterior. La falta de referencias locales deja el protagonismo a los factores externos, especialmente a la rápida pérdida de dinamismo del mercado laboral estadounidense. El informe ADP sorprendió con una caída de 32 mil empleos privados, reforzando la percepción de que la Reserva Federal podría llegar a su reunión de diciembre con espacio e incluso presión política para recortar la tasa en 25 puntos base.

El mercado ya asigna casi un 90% de probabilidad a ese escenario, mientras aumenta la atención sobre un eventual reemplazo de Jerome Powell por Kevin Hassett en mayo, lo que sería interpretado como un giro hacia una postura monetaria más expansiva.

Cobre: retroceso moderado que no cambia el fondo del mercado

El cobre retrocede 0,4% en la LME luego del máximo histórico registrado en la jornada anterior. La baja es moderada y responde principalmente a una toma de utilidades y a una pausa natural tras un fuerte avance sostenido por:

Déficits de oferta

Primas elevadas

Un dólar internacional debilitado por expectativas de recortes de tasas

A nivel estructural, el mercado del metal continúa mostrando un trasfondo muy ajustado. Factores como las bajas de producción en Chile, los recortes programados en fundiciones chinas, la intensificación de envíos hacia EE.UU. por arbitraje con Comex y episodios recientes de baja liquidez, como la interrupción del CME, mantienen un soporte sólido para los precios.

Peso chileno: apertura estable, pero con espacio para fluctuaciones intradía

El peso chileno arranca la jornada con estabilidad, aunque la volatilidad intradía podría incrementarse dada la sensibilidad del mercado a:

Nuevos titulares sobre la Fed

El comportamiento del cobre

Movimientos del dólar a nivel global

Bajo estas condiciones, el diferencial de tasas con EE.UU. se vuelve menos desfavorable, lo que permitiría que el tipo de cambio se mantenga dentro de un rango estrecho entre $915 y $924, en un equilibrio entre un dólar global más débil y un cobre que realiza una pausa sin modificar su tendencia alcista de fondo.

Recuadro breve

¿Qué significa este escenario para el tipo de cambio?

Un mercado internacional con menor presión del dólar y un cobre fuerte en términos estructurales tienden a: