¿Hacia dónde va el riesgo país? El mercado peruano procesa la demora de las elecciones

El MSCI Perú (EPU.US) lucha por mantener el nivel de los 82,54 dólares, condicionado por una brecha de apenas 14.000 votos entre los candidatos Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga.

El Jurado Nacional de Elecciones revisa actualmente el 6% de las actas electorales que representan cerca de un millón de sufragios en disputa entre el segundo y tercer lugar.

La economía de Perú ha ingresado en una fase de suspenso administrativo que pone a prueba la resiliencia de su mercado de capitales y la paciencia de los inversores institucionales. Tras la jornada electoral del pasado 12 de abril, el país enfrenta una paradoja operativa donde la solidez de sus fundamentos macroeconómicos, respaldados por un BCRP técnicamente impecable, choca contra una parálisis en el conteo oficial que se extenderá hasta la quincena de mayo.

La tensión central reside en el estrecho margen que separa al izquierdista Roberto Sánchez del conservador Rafael López Aliaga para definir quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de junio. Mientras el Jurado Nacional de Elecciones resuelve las actas observadas en audiencias públicas, los activos locales oscilan entre el alivio técnico tras los máximos de rentabilidad en los bonos y el temor a un cambio de modelo económico si el bloque vinculado al exmandatario Pedro Castillo logra consolidar su ventaja en las zonas rurales.

El proceso de fiscalización y el conteo de votos en disputa

La demora en los resultados oficiales es una consecuencia directa de un sistema electoral que debe procesar más de 15.470 actas observadas. Este universo de documentos, que representa aproximadamente el 6% de la votación total, contiene cerca de un millón de voluntades ciudadanas que permanecen en el limbo. La diferencia técnica entre Sánchez, con un 11,97% de los sufragios, y López Aliaga, con un 11,93%, es de apenas 14.000 votos, lo que vuelve determinante cada resolución legal que emitan los jurados especiales.

El escenario se ha visto enturbiado por problemas logísticos inéditos, atribuidos por la ONPE a fallas de contratistas privados, lo que retrasó la apertura de mesas en distritos clave de Lima, aunque los observadores internacionales han descartado indicios de fraude, la narrativa de irregularidades ha movilizado a miles de manifestantes en la capital, incrementando la prima de riesgo político y forzando a los analistas a recalibrar sus proyecciones de crecimiento para el segundo trimestre del año.

La descompresión de los bonos y la estabilidad del sol peruano

Fuente: Tradingeconomics.

Un fenómeno notable en la última semana ha sido el comportamiento de la curva de rendimientos de los bonos soberanos a 10 años, que parecen haber encontrado un techo temporal tras la agresiva escalada post-electoral. El pasado 15 de abril, la tasa de estos instrumentos alcanzó niveles que no se registraban desde julio de 2025, reflejando el temor inicial a una ruptura de la expectativa del orden económico.

Sin embargo, a medida que el conteo ha avanzado y se ha confirmado la paridad técnica, el mercado de deuda ha iniciado una corrección a la baja, llevando los rendimientos de regreso hacia la zona del 5,8%. Esta distensión sugiere que el mercado está asimilando que el próximo Congreso será altamente fragmentado, lo que actuaría como un contrapeso institucional ante cualquier intento de reforma económica radical, independientemente de quién ocupe la presidencia.

Gráfico de la performance del sol peruano desde el inicio del conflicto en Medio Oriente hasta hoy (21.04.2026). Fuente: Koyfin.

No obstante, en las últimas jornadas hemos observado una corrección descendente que ha estabilizado las tasas cerca del 5,8%. Esta distensión responde a varios factores, destacando la percepción de que, independientemente del ganador del segundo cupo, la fragmentación del Congreso dificultará la implementación de reformas radicales que comprometan la caja fiscal. Asimismo, el sol peruano ha mantenido una estabilidad relativa frente al dólar, apoyado por una balanza comercial que se beneficia de los precios sostenidos de los metales y una inflación que, aunque afectada por los costos logísticos derivados de la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero, sigue bajo el control de las metas del BCRP.

Impacto de la geopolítica global y la Fed en el mercado local

El destino de los activos en Perú no es ajeno a los eventos que sacuden el tablero internacional este abril de 2026. La expiración del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, prevista para este 22 de abril, mantiene al petróleo en un equilibrio precario que influye directamente en los costos de transporte y producción en la región andina. A esto se suma la audiencia de confirmación de Kevin Warsh ante la Fed el martes 22 de abril, un evento que dictará el rumbo de las tasas de interés a nivel global. Si Warsh adopta un tono más restrictivo para combatir la inflación residual, podríamos ver una nueva presión al alza en los rendimientos de los bonos peruanos, revirtiendo la mejora observada desde mediados de mes.

Los inversores vigilan de cerca si el fortalecimiento del dólar global podría forzar al banco central local a intervenir de forma más agresiva para proteger la paridad cambiaria en un momento de debilidad del Ejecutivo.

Análisis técnico del MSCI Perú

Desde una perspectiva estrictamente técnica, el ETF MSCI Perú (EPU.US) presenta una configuración de consolidación que refleja la indecisión de los inversores ante el millón de votos impugnados, situándose actualmente en los 82,54 dólares. El índice opera por debajo de su media móvil simple de 50 días, nivel que actúa como la principal resistencia dinámica a batir, mientras que el indicador RSI muestra una neutralidad absoluta que confirma la falta de dirección direccional.

El escenario alcista para el EPU.US requiere un cierre diario por encima de los 84,07 dólares para buscar nuevamente la zona de los 87,52 dólares y, posteriormente, los máximos de principios de año cerca de los 94,68 dólares. Por el contrario, el escenario bajista se activaría con la pérdida del soporte psicológico de los 80,00 dólares, lo que abriría el camino hacia el nivel técnico de los 73,49 dólares y, en un caso de mayor aversión al riesgo, hacia la media móvil de 200 días situada en los 67,95 dólares. Con el MACD aún sin confirmar un cruce comprador, los niveles de soporte marcados en rojo en los 65,03 dólares representan la última línea de defensa estructural antes de un cambio de tendencia de largo plazo que invalidaría la recuperación observada desde 2024.

Fuente: xStation5.

Perspectivas hacia la segunda vuelta de junio

El camino hacia la quincena de mayo será tortuoso para los activos peruanos, ya que cada resolución de acta observada será leída como un avance o retroceso para el modelo económico vigente. La capacidad del JNE para conducir un proceso transparente será el factor determinante para evitar que la incertidumbre electoral se convierta en una crisis de confianza permanente.

El mercado ya ha demostrado que puede tolerar el ruido político siempre que las reglas del juego macroeconómico se mantengan intactas, pero la paridad extrema entre Sánchez y López Aliaga deja poco margen para el error. El inversor debe mantener un ojo en la curva de los bonos soberanos, ya que cualquier repunte que supere los máximos del 15 de abril será la señal definitiva de que el mercado está perdiendo la fe en una resolución amigable de la contienda.

Perú se encuentra en un estado de hibernación financiera donde los fundamentos mineros y la disciplina del BCRP actúan como los únicos amortiguadores efectivos ante la inestabilidad del Ejecutivo. La corrección técnica de la deuda soberana es un alivio temporal, pero el verdadero catalizador para una recuperación sostenida del MSCI Perú será la confirmación de un tablero electoral que no amenace la sostenibilidad fiscal ni la autonomía de las instituciones.