Hims & Hers cae tras fallo judicial sobre la decisión de la FDA respecto a Zepbound 📉

Hims & Hers, una empresa especializada en la venta de medicamentos compuestos, est谩 experimentando una ca铆da de aproximadamente 8% hoy, luego de que un tribunal rechazara una solicitud de medida cautelar preliminar en relaci贸n con la decisi贸n de la FDA de retirar Zepbound (el medicamento para la p茅rdida de peso de Eli Lilly) de la lista de escasez. Seg煤n la legislaci贸n de EE.UU., las empresas pueden ofrecer versiones gen茅ricas de medicamentos de marca siempre que estos permanezcan en la lista de escasez. Por lo tanto, la decisi贸n de la FDA ha limitado significativamente las operaciones de estas empresas, lo que llev贸 a la Outsourcing Facilities Association (OFA) a presentar una demanda contra la agencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La decisi贸n del tribunal de denegar la solicitud de medida cautelar de la OFA, que habr铆a permitido a las empresas continuar produciendo alternativas de medicamentos de menor costo, es una se帽al negativa para el sector. Esto se refleja en el precio de las acciones de Hims & Hers, que ha ca铆do a su nivel m谩s bajo desde principios de febrero de 2025. La decisi贸n de la FDA ya provoc贸 una ca铆da del 11% en las acciones de Hims & Hers en diciembre. Hoy, sus acciones bajan casi un 8%. Fuente: xStation

