Hindenburg Research critica a Carvana por sus graves problemas contables📉

Las acciones de Carvana (CVNA.US) experimentaron una volatilidad significativa hoy despu茅s de que el destacado vendedor en corto Hindenburg Research publicara un informe detallado en el que denunciaba una manipulaci贸n contable generalizada y pr谩cticas comerciales cuestionables en el minorista de autos usados 鈥嬧媏n l铆nea. Las acciones inicialmente cayeron un 11% antes de recuperarse y cotizar ligeramente al alza. Aqu铆 hay un enlace al art铆culo completo. 聽 Principales Alegaciones: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil $800 millones en pr茅stamos no revelados relacionados con partes vinculadas a trav茅s de fondos ligados a Cerberus Capital

Pr谩cticas contables agresivas y est谩ndares laxos en la suscripci贸n de pr茅stamos

Transacciones significativas con partes relacionadas con DriveTime, controlada por el padre del CEO

Investigaci贸n no revelada de la SEC, seg煤n una firma de inteligencia FOIA Preocupaciones Contables y de Pr茅stamos: La investigaci贸n de Hindenburg, que incluy贸 49 entrevistas con expertos de la industria y exempleados, afirma que Carvana ha inflado sus ingresos reportados mediante pr谩cticas contables cuestionables. El informe alega que el modelo de pr茅stamos "originar para vender" de la compa帽铆a est谩 fuertemente inclinado hacia prestatarios de alto riesgo, con casi el 44% de los pr茅stamos en categor铆as no principales. Preguntas de Valoraci贸n: El vendedor en corto enfatiza que Carvana cotiza a primas significativas en comparaci贸n con sus pares: 845% m谩s alto en m煤ltiplos de ventas frente a competidores como CarMax y AutoNation

754% de prima en base a ganancias futuras

$4.800 millones en deuda neta con calificaci贸n de bonos basura Examen de Liderazgo: El informe plantea preocupaciones sobre ventas internas de acciones, se帽alando que Ernest Garc铆a II, padre del CEO de Carvana, ha vendido $1.400 millones en acciones recientemente. Esto sigue a sus ventas previas de $3.600 millones entre 2020-2021, que precedieron a una ca铆da del 99% en el valor de las acciones. Impacto en el Mercado: A pesar de las graves alegaciones, las acciones de Carvana mostraron resiliencia, recuper谩ndose de p茅rdidas iniciales para cerrar con un aumento del 2%. La empresa a煤n no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones. El enfoque ahora se centra en c贸mo Carvana abordar谩 estas alegaciones y si las autoridades regulatorias podr铆an interesarse en los reclamos de transacciones con partes relacionadas no reveladas y pr谩cticas contables. La respuesta de la compa帽铆a podr铆a tener importantes implicaciones para su valuaci贸n de mercado de $44 mil millones y la confianza de los inversores. Carvana (Intervalo D1): La acci贸n ha probado nuevamente el nivel de retroceso Fibonacci del 61.8% y actualmente cotiza por encima de la SMA de 100 d铆as. Para los alcistas, el objetivo clave es la SMA de 50 d铆as, que se alinea con el nivel de retroceso Fibonacci del 23.6%. Este nivel previamente actu贸 como un soporte fuerte para la acci贸n y ahora puede servir como una resistencia cr铆tica. Por otro lado, los bajistas buscar谩n empujar el precio por debajo del nivel de retroceso Fibonacci del 61.8%, apuntando al nivel de retroceso Fibonacci del 78.6% y la SMA de 200 d铆as en $153.91. El RSI est谩 intentando rebotar desde territorio de sobreventa. Sin embargo, el MACD contin煤a divergiendo hacia abajo, indicando un impulso bajista en curso y sugiriendo precauci贸n. Fuente: xStation.

