Home Depot cumple previsiones pero deja dudas

Home Depot (HD.US) presentó sus resultados del segundo trimestre de 2025, que coincidieron con las expectativas del mercado, aunque no presentaron grandes sorpresas. La compañía reportó ingresos de 43.180 millones de dólares y ganancias por acción (BPA) de 4,68 dólares, ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas. La acción cotiza ligeramente a la baja hoy, lo que podría reflejar la cautela de los inversores ante la preocupación por la desaceleración económica y el limitado crecimiento de las ventas.

Home Depot Inc. es una de las cadenas minoristas más grandes del mundo, especializada en la venta de materiales de construcción, herramientas, productos para el hogar y servicios de renovación. La compañía opera principalmente en el mercado estadounidense, atendiendo tanto a particulares como a contratistas profesionales. Con una amplia oferta de productos y una extensa red de tiendas, Home Depot es líder en el sector de las mejoras para el hogar.

Resultados financieros del segundo trimestre de 2025

Ingresos (GAAP) : 43.180 millones de dólares, un aumento del 0,6 % interanual (frente a los 42.910 millones de dólares del segundo trimestre de 2024)

Beneficio bruto (ajustado) : 14.400 millones de dólares, con un margen bruto estable de aproximadamente el 33%

EBITDA (ajustado) : 7.500 millones de dólares

Ingresos netos (ajustados) : $4.56 mil millones, una ligera disminución interanual, con un margen neto de alrededor del 10%

Ganancias por acción (BPA, ajustado) : $4,68, ligeramente por debajo del pronóstico del mercado de $4,69, lo que representa una disminución del 0,2% con respecto al segundo trimestre de 2024.

Ventas comparables en EE. UU .: aumentaron un 1,4 % interanual, lo que indica una demanda constante en el segmento minorista

Margen operativo : 13,0%, en línea con las expectativas de los analistas

Flujo de caja operativo : 5.400 millones de dólares, menos que el año anterior

Flujo de caja libre: 4.700 millones de dólares, también inferior al del año anterior

Gastos de capital: 720 millones de dólares, ligeramente inferior al año anterior

Cotización de Home Depot

Fuente: xStation5

Perspectiva

Home Depot reafirmó su pronóstico para el año 2025, proyectando un crecimiento de los ingresos de aproximadamente el 2,8%, junto con una disminución prevista de las ganancias por acción (GPA) de alrededor del 3%. Si bien el crecimiento estable de los ingresos y los márgenes operativos sostenidos reflejan una posición financiera relativamente sólida y un control eficaz de los costos, el ritmo moderado de crecimiento de las ventas comparables en EE. UU. podría indicar una posible desaceleración futura.

La disminución de los flujos de caja es un motivo de preocupación y requiere un seguimiento estrecho en los próximos trimestres. Sin embargo, las inversiones de capital se mantienen bajo control, lo que sugiere una estrategia de inversión cautelosa ante la continua incertidumbre del mercado.

En resumen, si bien Home Depot mantiene una sólida posición de mercado, las dificultades macroeconómicas y el debilitamiento del impulso de las ventas podrían limitar el ritmo de crecimiento de las ganancias futura