Honeywell escindirá su división de materiales avanzados; las acciones suben un 1,6% 📣

Honeywell International (HON.US) anunci贸 sus planes de escindir su divisi贸n de materiales avanzados en una empresa independiente que cotice en bolsa a principios de 2026. Se espera que la divisi贸n, que produce productos como refrigerantes de la marca Solstice y disolventes industriales, genere aproximadamente 3.800 millones de d贸lares en ingresos en 2024, lo que representa alrededor del 10% de las ventas totales de Honeywell. La medida se alinea con la estrategia del director ejecutivo Vimal Kapur de optimizar el enfoque de la empresa en sus tres segmentos principales: aviaci贸n, automatizaci贸n y transici贸n energ茅tica. El negocio independiente de materiales avanzados podr铆a estar valorado en m谩s de 10.000 millones de d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La escisi贸n tiene como objetivo proporcionar una mayor flexibilidad financiera para futuras adquisiciones, complementando las compras recientes por un total de m谩s de $8 mil millones, incluido el negocio de seguridad de Carrier Global Corp. por casi $5 mil millones, CAES Systems Holdings por $1,9 mil millones y la unidad de tecnolog铆a de gas natural licuado de Air Products and Chemicals Inc. por $1,8 mil millones. Bajo el liderazgo del CEO Vimal Kapur desde junio de 2023, Honeywell est谩 refinando su cartera para capitalizar las megatendencias de la industria, aunque el desempe帽o de las acciones ha quedado por detr谩s del S&P 500 durante el mismo per铆odo.聽 Honeywell (intervalo D1) Tras el anuncio, las acciones de Honeywell subieron casi un 3% en las operaciones previas a la comercializaci贸n a alrededor de $207. Actualmente, la acci贸n se ha liquidado en alrededor de $206, un aumento de aproximadamente 1,6%. 聽

聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "