🔎 Hoy conoceremos los datos de empleo ADP en EE. UU.

En la agenda de hoy destacamos la publicación de los datos finales del PMI de marzo. Posteriormente, la atención se centrará en Estados Unidos, donde se publicarán los datos del PMI y del ISM. Según los informes del PMI ya publicados, el impacto de la guerra en Oriente Medio se hace cada vez más evidente. Las empresas informan de interrupciones en la cadena de suministro, así como del aumento de los precios del combustible y productos relacionados. Por consiguiente, los datos del ISM de hoy podrían ser especialmente importantes.
Antes de la publicación del PMI y el ISM de Estados Unidos, también se publicará el informe de empleo de ADP, un dato clave previo a la publicación oficial de las nóminas no agrícolas (NFP) del viernes.
Calendario del miércoles 1 de abril
- Todo el día: Datos del PMI manufacturero de las principales economías mundiales
- 14:15: Datos de empleo ADP (marzo) en EE. UU.
- 14:30: Ventas minoristas en EE. UU. (febrero)
- 16:00: PMI manufacturero del ISM (marzo) en EE. UU.
- 16:30: Inventarios de petróleo crudo del Departamento de Energía de EE. UU.
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