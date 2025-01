Hoy conoceremos los PMIs de distintas economías 📄

Hoy, 2 de enero de 2025, muchos mercados burs谩tiles mundiales todav铆a permanecen cerrados debido al festivo de A帽o Nuevo. En Asia destacan los cierres de Jap贸n y Nueva Zelanda, mientras que los mercados burs谩tiles de China, Singapur y Australia estar谩n abiertos. Por su parte, en Europa y Estados Unidos los 铆ndices burs谩tiles cotizar谩n con su horario habitual. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las primeras horas de negociaci贸n del d铆a muestran un aumento general del apetito por el riesgo en los mercados de valores. La atenci贸n de los inversores se centrar谩 hoy en la publicaci贸n de los informes PMI de las principales econom铆as del mundo. Calendario detallado del d铆a :

09:55 - Alemania - Datos del PMI de diciembre: PMI manufacturero de Alemania seg煤n HCOB: pron贸stico 42,5; anterior 43,0. 10:00 - Zona del euro - Datos del PMI de diciembre: PMI manufacturero de la zona del euro seg煤n HCOB: pron贸stico 45,2; anterior 45,2.

10:30 - Reino Unido - Datos del PMI de diciembre: PMI manufacturero del Reino Unido seg煤n S&P Global/CIPS: pron贸stico 47,3; anterior 48,0.

14:30 - Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes de subsidio por desempleo promedio de 4 semanas: anterior 226.500

Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: pron贸stico 222.000; anterior 219.000

Solicitudes de subsidio por desempleo continuas: anterior 1.910.000. 15:45 - Estados Unidos - Datos del PMI de diciembre: PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global: pron贸stico 48,3; anterior 49,7. 17:00 - Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de gasolina: anterior 1,630 millones.

Existencias semanales de destilados de la EIA: anterior -1,694 millones.

Inventarios de petr贸leo crudo: pron贸stico -2,400 millones; anterior -4,237 millones.

