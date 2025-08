Hoy se publican las ventas minoristas de la Eurozona

La sesión se centra principalmente en la publicación de datos de la Eurozona. Las ventas minoristas de la Eurozona es la publicación más importante del día, especialmente en el contexto de la recuperación de la demanda interna ante la nueva realidad comercial. A esto se suma que la temporada de datos del PMI está llegando a su fin, aunque aún se espera la publicación de varios informes del sector de la construcción. Al otro lado del Atlántico, será importante conocer el informe de la EIA sobre materias primas energéticas y los discursos de los miembros de la Reserva Federal. Durante la noche, China publicará su última balanza comercial, especialmente significativa a la luz de los aranceles, las negociaciones en curso con EE. UU. y el modelo económico chino basado en la exportación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados trimestrales que se publicaran hoy incluyen a McDonald's, Airbnb, Walt Disney, Sarepta Therapeutics, Uber y Shopify. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

