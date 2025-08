Nueva prueba de la EMA de 50 días en el Dax 40 💡

Hoy vemos un optimismo relativo en los mercados financieros europeos. El incremento del Dax 40 es limitado, pero le sirve para poner a prueba la media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as. Las compa帽铆as de combustibles y los bancos se comportan relativamente bien. El calendario para la segunda parte de la sesi贸n no contiene datos que puedan aumentar significativamente la volatilidad del mercado. Por este motivo, los inversores se centrar谩n en las pr贸ximos resultados trimestrales de las empresas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente : Plataforma de XTB Cotizaci贸n del Dax 40 聽 El Dax 40 sube un 0,05% en la sesi贸n de hoy y vuelve a poner a prueba las zonas de soporte establecidas por la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). Mientras el 铆ndice se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general a largo plazo continuar谩. Sin embargo, una ruptura sostenida por encima de la mencionada EMA de 50 d铆as, que previamente debilit贸 la tendencia alcista a medio plazo, podr铆a ser crucial para esta recuperaci贸n. Noticias corporativas del Dax 40 Zalando (ZAL.DE) redujo su previsi贸n de ingresos para el a帽o completo, lo que provoc贸 una ca铆da de sus acciones de hasta un 8,5%, a pesar de haber aumentado su previsi贸n de beneficio operativo (EBIT). Los analistas de Morgan Stanley se帽alan que el consenso del mercado ya hab铆a reducido sus expectativas debido a las tendencias m谩s d茅biles del sector, mientras que Metzler destaca el decepcionante margen bruto. Zalando report贸 un crecimiento en el volumen de ventas brutas y los ingresos en el segundo trimestre y prev茅 un crecimiento moderado en el segundo semestre. Bank of America mantiene una visi贸n positiva de la compa帽铆a debido a su creciente penetraci贸n en el mercado del comercio electr贸nico y las sinergias derivadas de la adquisici贸n de About You. Para m谩s informaci贸n, consulte nuestra publicaci贸n anterior. Siemens Energy (ENR.DE) pronostica un crecimiento de las ventas para el a帽o completo en el rango superior del +13% al +15% y un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias del 4% al 6%, previ茅ndose que este 煤ltimo se sit煤e m谩s cerca del l铆mite superior del rango. En el tercer trimestre, los ingresos de la compa帽铆a ascendieron a 9.750 millones de euros (+11% interanual), y segmentos individuales, como Servicios de Gas y Tecnolog铆as de Red, registraron un s贸lido crecimiento en ingresos y beneficios, superando claramente las expectativas del mercado. Por otro lado, el sector de Energ铆as Renovables de Siemens Gamesa contin煤a generando p茅rdidas, aunque ligeramente superiores a las estimaciones de los analistas. El total de pedidos aument贸 hasta un 60% interanual, hasta los 16.610 millones de euros, y el beneficio neto alcanz贸 los 697 millones de euros, en comparaci贸n con las p茅rdidas del a帽o anterior, lo que confirma la mejora de la situaci贸n financiera y operativa de la compa帽铆a. Las acciones de la compa帽铆a han bajado casi un 9% hoy. Commerzbank (CBK.DE) elev贸 su previsi贸n de margen de intereses para todo el a帽o a unos 8.000 millones de euros y present贸 una solicitud de recompra de hasta 1.000 millones de euros de sus propias acciones. El banco espera un beneficio neto de unos 2.500 millones de euros, con provisiones para p茅rdidas crediticias que se mantienen en 850 millones de euros. En el segundo trimestre, el beneficio neto ascendi贸 a 462 millones de euros (muy por encima de las expectativas del mercado), mientras que los ingresos alcanzaron los 3.020 millones de euros (+13% interanual), lo que refleja una mejora en la eficiencia y una reducci贸n de las p茅rdidas en la cartera de pr茅stamos. Se espera que la ratio CET1 se mantenga al menos en el 14,5% tras la devoluci贸n de capital prevista, y el banco prev茅 concluir las negociaciones sobre la reducci贸n de personal para oto帽o. Las acciones del banco han bajado actualmente un 0,5%. Fuente: Bloomberg Financial Lp

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "