India y México: tensiones comerciales y oportunidades en medio de nuevos aranceles

Para India, México es clave en su estrategia de diversificación global , especialmente ante los efectos de aranceles estadounidenses y la competencia con China.

La propuesta mexicana de aranceles de 10% a 50% para países sin acuerdo comercial —incluyendo India— genera tensiones por su impacto en manufactura y exportaciones.

La relación comercial entre India y México está entrando en una fase decisiva, marcada por una combinación de oportunidad y riesgo. Por un lado, Nueva Delhi quiere ampliar su presencia en el mercado mexicano con mayor peso en sectores como software, farmacéutica, TI, químicos y autopartes, áreas donde India ve potencial para equilibrar un intercambio que hoy luce desproporcionado.

El embajador indio Pankaj Sharma subrayó que el comercio bilateral —apenas USD 8.6 mil millones en el último año fiscal indio— es demasiado bajo para dos economías que se ubican entre las más grandes del mundo. India ya tiene más de 250 empresas operando en México, y varias farmacéuticas evalúan instalar nuevas plantas, lo que podría fortalecer la cadena de suministro regional si se mantienen reglas de acceso previsibles.

La política industrial mexicana introduce riesgos: aranceles de hasta 50% para países sin acuerdo

Pero el impulso comercial indio coincide con un momento delicado en la política industrial mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso aranceles de entre 10% y 50% para más de 1,400 partidas provenientes de países sin acuerdo comercial —incluyendo a China e India— en un intento por proteger industria local y responder a desequilibrios comerciales crecientes.

El déficit de México con India se ha ampliado más de siete veces desde 2018, alcanzando USD 7.7 mil millones en 2024, en parte por la caída prolongada de las exportaciones petroleras mexicanas hacia Asia. Aunque la medida busca corregir esa brecha, su alcance genera inquietud en sectores clave: India es el tercer mayor destino global para autos, motocicletas y autopartes indias, y los fabricantes temen que los aranceles afecten un mercado donde venden hasta 100,000 vehículos al año.

Riesgo estratégico para India: evitar caer en el mismo tratamiento que China

El riesgo para India no solo es económico, sino también estratégico. Como uno de los países más golpeados por los aranceles de Trump en Estados Unidos —con gravámenes del 50% sobre exportaciones clave—, Nueva Delhi está acelerando acuerdos con la Unión Europea, Australia y América Latina para diversificar cadenas de suministro y evitar una dependencia excesiva de mercados volátiles.

En ese contexto, México es crítico: combina acceso a Norteamérica mediante el T-MEC y una base manufacturera creciente que India quiere aprovechar para integrar a sus empresas en cadenas más estables. Por ello, el gobierno indio está intensificando negociaciones para obtener exenciones específicas y evitar que los nuevos aranceles mexicanos afecten sectores estratégicos, mientras reabre la posibilidad de un acuerdo comercial bilateral, aún en etapa exploratoria.

La clave a corto plazo: equilibrio entre protección industrial e inversión extranjera

A corto plazo, la clave será cómo el gobierno mexicano equilibra su necesidad de proteger industrias sensibles con el objetivo de atraer inversión en sectores donde India puede aportar escala, tecnología y costos competitivos. Para Nueva Delhi, evitar quedar atrapada en la misma categoría arancelaria que China —su competidor geopolítico directo— será fundamental para sostener el crecimiento de su presencia en América Latina y garantizar que México siga siendo un ancla para su estrategia de diversificación comercial global.

Fuente: xStation5.

_______________

Sigue las implicancias de esta disputa comercial y analiza nuevas oportunidades en mercados emergentes con herramientas profesionales.

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí