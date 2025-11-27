Leer más
Sesión plana en Europa por festivo en EE. UU.

  • DAX (Alemania 40), SMI (Suiza 20), IBEX 35 (España 35) y FTSE 100 (Reino Unido 100): variaciones inferiores al 0,1%. AEX (Países Bajos 25) cae 0,4%. WIG20 (Polonia 20) baja más del 0,3%.
  • El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos ha reducido de forma significativa la actividad en los mercados financieros. Las bolsas estadounidenses no operan hoy y los principales índices permanecen inactivos. Los movimientos en los futuros son mínimos, con variaciones inferiores al 0,1%.

  • La ausencia de inversores y capital estadounidense también afecta a Europa, donde la sesión presenta baja volatilidad y menor volumen.
    Los contratos sobre los principales índices europeos se mueven así: DAX (Alemania 40), SMI (Suiza 20), IBEX 35 (España 35) y FTSE 100 (Reino Unido 100): variaciones inferiores al 0,1%. AEX (Países Bajos 25) cae 0,4%. WIG20 (Polonia 20) baja más del 0,3%.

  • Durante la sesión europea, destacó Puma, ya que el mercado descuenta rumores de una posible adquisición por parte de un conglomerado chino. La acción sube más del 10%.

  • Los inversores europeos recibieron hoy un conjunto de datos macroeconómicos relevantes. El consumidor y la industria de la Eurozona siguen mostrando cautela, con nuevas caídas en los indicadores de confianza —más negativas de lo esperado—. El sector servicios muestra un mejor desempeño, creciendo y superando las previsiones.

  • El BCE publicó las minutas de su última reunión. La entidad subrayó su apertura a distintas opciones de política y su dependencia de los datos. Las perspectivas de inflación se mantienen sin cambios; la incertidumbre sigue elevada, aunque contenida. El Consejo señala que el ciclo de alzas de tasas probablemente ha finalizado.

  • En materias primas, los movimientos son limitados. El petróleo registra un leve repunte del 0,7%, mientras algunos metales industriales retroceden.

  • En el mercado de divisas, destacan los pares dólar neozelandés a dólar estadounidense y dólar australiano a dólar estadounidense. La divergencia en política monetaria entre los bancos centrales de Australia y Nueva Zelanda frente a una Fed más dovish favorece a las divisas locales.

  • Día excepcionalmente tranquilo en criptomonedas. La falta de sesión en EE. UU. reduce la volatilidad: Bitcoin sube cerca del 1,5%, mientras Ethereum avanza alrededor de 0,2%.

