Indicadores secundarios de confianza a ambos lados del Atlántico

Aunque el cierre del gobierno estadounidense está cerca de resolverse, la publicación de los datos económicos clave de Estados Unidos tardará más. Los principales informes macroeconómicos de hoy provienen de indicadores secundarios de confianza: el Índice de Confianza Económica ZEW de Alemania (11:00 CET) y el Informe de Optimismo de las Pequeñas Empresas de la NFIB de Estados Unidos (00:00 CET), que reflejan el ánimo de las pequeñas empresas, las cuales emplean aproximadamente a la mitad de la fuerza laboral estadounidense.
Los resultados corporativos de hoy giran sobre empresas menos conocidas, entre las que destaca Sea Ltd, un conglomerado financiero y de comercio electrónico con sede en Singapur, que es la mayor empresa por capitalización bursátil del Sudeste Asiático. También se prestará atención a AngloGold Ashanti, una minera de metales preciosos, y a Oklo, una empresa de tecnología nuclear cuyas acciones se han disparado cerca de un 400% en lo que va del año, pese a que mantienen una corrección del 40% desde sus máximos.
Lectura de la inflación en Suiza
Fin al cierre del gobierno americano
Informe del PIB en Reino Unido
Mercado de valores : Subidas en los índices asiáticos
