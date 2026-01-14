Índices se detienen por el IPP, bancos a la sombra de los datos

La principal noticia del día, seguida con gran atención por los mercados, fueron las publicaciones macroeconómicas clave de Estados Unidos, que ofrecen señales relevantes sobre el estado de la economía en el último trimestre de 2025. En noviembre, los precios al productor aumentaron 0,2% mensual y 3,0% interanual, ligeramente por encima de las expectativas del mercado. Esta lectura confirma que las presiones inflacionarias subyacentes siguen presentes y no se están moderando tan rápido como cabría esperar, lo que sugiere que las empresas continúan enfrentando costes de producción elevados.

Por otro lado, los datos de ventas minoristas sorprendieron positivamente, con un avance de 0,6% respecto a octubre. El consumidor estadounidense se mantiene activo y dispuesto a gastar, incluso al excluir las categorías más volátiles como automóviles, combustibles y servicios de alimentación. Esto constituye una señal clara de que la demanda interna sigue siendo un motor clave del crecimiento económico de EE. UU. en el cuarto trimestre.

La combinación de una inflación persistente en la cadena productiva y un consumo dinámico sugiere que la economía avanza por una senda de crecimiento estable, pero que exige prudencia en materia de política monetaria. Para la Reserva Federal, unas lecturas de inflación superiores a lo previsto refuerzan el argumento para no apresurarse a recortar las tasas de interés. Por el contrario, es probable que los tipos relativamente elevados se mantengan sin cambios durante más tiempo, un escenario que los mercados ya comienzan a descontar.

Como reacción a estos datos, los índices bursátiles de EE. UU. muestran hoy una debilidad significativa. El Dow Jones Industrial Average cae alrededor de 0,2%, el S&P 500 retrocede 0,6% y el Nasdaq 100 pierde cerca de 0,9%. Esta respuesta refleja el temor del mercado a que unas presiones inflacionarias persistentes obliguen a mantener una política monetaria más restrictiva, lo que podría frenar el crecimiento de los beneficios empresariales y encarecer los costes de financiación. El Nasdaq 100, con un fuerte peso del sector tecnológico, es especialmente sensible a tasas de interés más altas, ya que elevan el coste de capital y limitan el potencial de crecimiento futuro de estas compañías.

En definitiva, aunque las ventas minoristas confirman una demanda del consumidor saludable, la preocupación dominante por un período prolongado de tipos de interés elevados sigue condicionando las decisiones del mercado. A más largo plazo, los próximos datos de inflación al consumidor serán determinantes para calibrar el rumbo de la política monetaria y de los activos de riesgo.

S&P 500 (D1)

Los futuros del S&P 500 retroceden frente al cierre de ayer, principalmente como reacción a un IPP superior a lo esperado, lo que apunta a presiones inflacionarias persistentes y limita las expectativas del mercado de recortes rápidos de tasas por parte de la Reserva Federal. El IPP subyacente por encima del consenso reavivó las preocupaciones sobre la continuidad de la actual política monetaria. El RSI desciende hacia la zona de 50, lo que sugiere un momentum neutral y la posibilidad de una corrección adicional tras los máximos históricos de diciembre.

Noticias corporativas

Wells Fargo presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2025, que decepcionaron al mercado, ya que tanto los ingresos como el beneficio por acción (BPA) quedaron por debajo de las expectativas, provocando una caída en el precio de la acción. No obstante, el banco registró crecimiento del beneficio neto y mantiene perspectivas optimistas para 2026, asumiendo gasto estable, mayores ingresos por intereses y expansión del crédito y de los segmentos de mercados financieros. La eliminación de restricciones regulatorias habilita una mayor expansión e inversión, reforzando las expectativas de mejores resultados el próximo año.

Principales cifras de Wells Fargo – 4T 2025:

Ingresos: USD 21.290 millones

BPA: USD 1,62

Balance: superior a USD 2 billones

Crecimiento interanual del beneficio neto impulsado por ingresos por intereses

Fuerte expansión en nuevas tarjetas de crédito y préstamos para automóviles

Por su parte, Citigroup informó resultados del 4T 2025 que sorprendieron positivamente al mercado. Pese a un desempeño más débil en la división de mercados, el banco mostró un crecimiento sólido en banca de inversión y gestión patrimonial. De cara a 2026, la entidad proyecta crecimiento del ingreso neto por intereses y el mantenimiento de una estructura de costes eficiente.

Principales cifras de Citigroup – 4T 2025:

BPA ajustado: USD 1,81 , por encima del consenso de USD 1,62 .

Ingresos: USD 19.900 millones , frente a USD 20.500 millones esperados; alza interanual desde USD 19.500 millones .

Ingreso neto por intereses (NII): USD 15.700 millones , +5% trimestral y +14% interanual .

Gastos operativos totales: USD 13.800 millones , por debajo de los USD 14.300 millones del trimestre anterior.

Reservas para pérdidas crediticias: USD 2.220 millones , desde USD 2.450 millones .

Créditos: USD 752.000 millones; depósitos: USD 1,40 billones.

Ingresos por segmento (Citigroup):

Servicios: USD 5.940 millones , +11% trimestral , +15% interanual .

Mercados: USD 4.540 millones , -18% trimestral , -1% interanual .

Banca: USD 2.210 millones , +4% trimestral , +78% interanual .

Banca de consumo en EE. UU.: USD 5.290 millones , +3% interanual .

Gestión patrimonial: USD 2.130 millones, +7% interanual.

El banco destacó que 2025 cerró con ingresos récord y apalancamiento operativo positivo en sus cinco segmentos de negocio, con las inversiones como motor de un crecimiento sólido de los ingresos.

Bank of America presentó resultados del 4T 2025 que superaron las expectativas del mercado. El crecimiento tanto de los ingresos por intereses como de los ingresos no financieros reflejó la resiliencia de consumidores y empresas. Los segmentos de Banca Global y Gestión Global de Patrimonios e Inversiones registraron alzas de ingresos tanto interanuales como trimestrales. De cara a 2026, la entidad proyecta un crecimiento de 5%–7% en el ingreso neto por intereses y la continuidad de un apalancamiento operativo positivo.

Principales cifras de Bank of America – 4T 2025:

Beneficio por acción (BPA): USD 0,98 , por encima de los USD 0,95 esperados .

Ingreso neto por intereses (FTE): USD 15.900 millones , desde USD 14.500 millones interanual .

Ingresos no financieros: USD 12.600 millones , frente a USD 12.100 millones interanual .

Reservas para pérdidas crediticias: USD 1.310 millones , desde USD 1.450 millones interanual .

Gastos operativos: USD 17.400 millones , frente a USD 16.800 millones en 4T 2024 .

Depósitos: USD 2,01 billones .

Ingresos totales: USD 28.400 millones , por encima del consenso de USD 27.550 millones .

Beneficio neto: USD 7.600 millones.

Ingresos por segmento (Bank of America):

Banca de consumo: USD 11.200 millones , frente a USD 10.600 millones interanual .

Gestión global de patrimonios e inversiones: USD 6.620 millones , desde USD 6.000 millones interanual .

Banca global: USD 6.240 millones , frente a USD 6.100 millones interanual .

Mercados globales: USD 5.320 millones, desde USD 4.860 millones interanual.

El banco informó una sólida calidad crediticia, apalancamiento operativo positivo y crecimiento de ingresos en segmentos clave, lo que, combinado con una demanda resiliente de consumidores y empresas, refuerza el optimismo de cara al próximo año.

