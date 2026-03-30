Inflación en Alemania confirma expectativas y golpea a la moneda europea

La inflación en Alemania se mantuvo en línea con las expectativas del mercado, aunque el tono subyacente sigue siendo hawkish, lo que ha generado presión bajista sobre el euro. En términos mensuales, el IPC avanzó un 1,1% y el IPCA un 1,2%, ambos en línea con lo previsto y mostrando una aceleración significativa frente a las lecturas anteriores (0,2% y 0,4%, respectivamente). En la comparación anual, el IPC se situó en 2,7% y el IPCA en 2,8%, también cumpliendo con las previsiones y reflejando un repunte respecto a los datos previos (1,9% y 2,0%).

La lectura de inflación en Alemania es clave, ya que influye directamente en las decisiones del Banco Central Europeo. Una aceleración en los precios puede llevar al banco central a mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo, retrasando posibles recortes y manteniendo una política monetaria restrictiva. Además, estos datos impactan directamente al euro. Una inflación mayor a la esperada suele fortalecer la moneda, ya que los inversores anticipan tasas más altas por más tiempo en la eurozona.

La relevancia de este dato va más allá de Alemania, al ser la mayor economía de Europa y un indicador adelantado de las tendencias inflacionarias en toda la región. Desde el punto de vista de mercado, una mayor inflación tiende a elevar los rendimientos de los bonos y presionar a la renta variable, debido al mayor costo del dinero. También incrementa la volatilidad en el mercado de divisas, especialmente en los pares relacionados con el euro. En la economía real, una inflación elevada reduce el poder adquisitivo de los consumidores, lo que puede limitar el consumo y desacelerar el crecimiento económico.

Lectura actual del dato

Los datos publicados hoy muestran una clara aceleración en la inflación, a pesar de haber coincidido con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el IPC alcanzó el 1,1%, un fuerte repunte frente al 0,2% anterior, lo que indica un aumento significativo de las presiones inflacionarias en el corto plazo. De igual forma, el IPCA subió al 1,2% mensual, en línea con lo esperado pero muy por encima del 0,4% previo, confirmando un incremento generalizado de precios.

En términos interanuales, el IPC aumentó al 2,7% desde el 1,9%, evidenciando una reactivación de las presiones inflacionarias. El IPCA también subió al 2,8% desde el 2,0%, situándose nuevamente por encima del objetivo del Banco Central Europeo cercano al 2%.

Reacción del mercado

La principal conclusión es que, si bien los datos cumplieron con las expectativas, su composición es de tono hawkish. La inflación está acelerándose tanto en términos mensuales como anuales, lo que podría reducir la probabilidad de recortes de tasas en el corto plazo y respaldar una postura más cautelosa por parte del banco central.

Fuente: xStation