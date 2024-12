Inflación en México cae más de lo esperado en noviembre, el peso mexicano mantiene la tendencia bajista en la sesión inicial

El peso mexicano mostró un leve fortalecimiento frente al dólar en la primera parte de la sesión del lunes, operando en un rango de 20.10 a 20.20, aunque cedió terreno tras la publicación de los datos de inflación de noviembre. Estas cifras refuerzan las expectativas de un posible recorte adicional de tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico), lo que influye en la dinámica del mercado cambiario. Datos clave de la inflación en México Los indicadores de inflación publicados esta mañana superaron las expectativas del mercado, mostrando una desaceleración significativa: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación general mensual (mes a mes) : Actual: 0.44% Anterior: 0.55% Consenso: 0.48%

Inflación general interanual (año tras año) : Actual: 4.55% Anterior: 4.76% Consenso: 4.59%

Inflación subyacente mensual (mes a mes) : Actual: 0.05% Anterior: 0.28% Consenso: 0.11%

Inflación subyacente interanual (año tras año) : Actual: 3.58% Anterior: 3.80% Consenso: 3.60%

La inflación general interanual se desaceleró a 4.55%, su nivel más bajo en varios meses, mientras que la inflación subyacente cayó a 3.58%, confirmando una moderación en las presiones inflacionarias. Esto es consistente con el ciclo de políticas restrictivas que Banxico implementó previamente y sugiere que la economía se encuentra en una etapa de menor presión sobre los precios. Impacto en el peso mexicano El peso mexicano inició la sesión fortalecido, con un movimiento hacia su nivel mínimo intradía de 20.10 frente al dólar. Sin embargo, tras los datos de inflación, la moneda perdió algo de terreno debido a que los mercados comenzaron a descontar un recorte de tasas más agresivo por parte del Banxico en las próximas reuniones. A pesar de este retroceso momentáneo, la tendencia bajista general del USD frente al peso se mantiene intacta, respaldada por la percepción de estabilidad macroeconómica en México y una posible relajación monetaria que podría estimular el crecimiento económico sin un repunte inmediato en la inflación.



El USDMXN se encuentra cerca de los 20.11, respetando el soporte clave en 20.1075 tras un rebote desde esta zona. El precio mantiene una tendencia bajista general marcada por la media móvil de 50 períodos descendente y niveles de resistencia en 20.1787 y 20.2330. El RSI sugiere debilidad en el impulso, mientras que el ADX indica una tendencia moderada. Si el precio logra mantenerse por encima de 20.1075 y supera los 20.1407, podría buscar un movimiento hacia 20.1787 como primer objetivo, con extensión hasta 20.2330. Por el contrario, una ruptura clara por debajo de 20.1075 abriría la puerta para caídas hacia 20.0743 o incluso 20.0500. Fuente: xStation5.

