Inflación en Reino Unido sorprende al alza

03:25 20 de agosto de 2025

La inflación en el Reino Unido sorprendió al alza en julio, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), lo que refuerza la probabilidad de que el Banco de Inglaterra mantenga sin cambios los tipos de interés en su próxima reunión de septiembre. A pesar de una leve desaceleración mensual, varios indicadores clave superaron las expectativas del mercado, lo que sugiere presiones inflacionarias persistentes, especialmente en el sector servicios.

- IPC del Reino Unido (M/M) julio: 0,1 % (est. 0,0 %; ant. 0,3 %)

- IPC (y/y): 3,8% (est. 3,7%; anterior 3,6%)- Core CPI (y/y): 3.8% (est. 3.7%; previously 3.7%)

- IPC Servicios (a/a): 5,0% (est. 4,8%; anteriormente 4,7%)

- IPC (a/a): 4,2% (est. 4,1%; anteriormente 4,1%)

El transporte, en particular los pasajes aéreos, hizo la mayor contribución al alza al cambio mensual en las tasas anuales del IPC; la vivienda y los servicios domésticos, en particular los costos de vivienda de los propietarios ocupantes, hicieron una gran contribución a la baja en el IPC, que compensó parcialmente la inversión.

 

La inflación en el Reino Unido es superior a la esperada, lo que confirma la postura del Banco de Inglaterra de pausar su ciclo de recortes de tipos en septiembre. En este momento, la probabilidad de que se produzca dicho escenario (mantener los tipos de interés) es cercana al 93 %. Fuente: ONS


 

 

Fuente: XStation

