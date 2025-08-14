Leer más

Inflación IPP en EE. UU. sorprende al alza y respalda al dólar estadounidense 📈

16:45 14 de agosto de 2025

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja después de que la inflación de precios al productor (IPP) superara ampliamente las expectativas, lo que llevó a los inversores a moderar sus previsiones sobre el ritmo de recortes de tasas de la Reserva Federal.

 

Placa de la calle de wall street

 

El índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 lideró las pérdidas con un descenso del 2 %, seguido por el Dow Jones con una caída del 0,5 %, el S&P 500 con un retroceso del 0,2 % y el Nasdaq, que cedió un leve 0,1 %. La menor caída del índice tecnológico se debió al optimismo en torno a varias mega caps: Netflix (+2,8 %), Amazon (+2,6 %), Alphabet (+0,8 %), Microsoft (+0,75 %) e Intel (+0,15 %).

Detalles del repunte en el IPP

Tras un junio moderado, el IPP subió del 2,4 % al 3,3 % interanual en julio, frente al 2,5 % estimado, mientras que la lectura subyacente alcanzó el 3,7 %, su nivel más alto desde abril de 2025.

Entre los principales contribuyentes al alza se encuentran:

  • Verduras (+39 %).

  • Aceite para calefacción y destilados (+15 %).

  • Diésel (+12 %).

  • Electrónica (+5 %).

  • Chatarra de acero y hierro (+4,5 %).

El dato impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que subieron casi 6 puntos básicos en la sesión.

Reacción de la Fed y contexto geopolítico

 

Edificio de la Fed

El presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, señaló que es “demasiado pronto” para hablar de un recorte en septiembre y descartó que los datos justifiquen el recorte de 50 puntos básicos propuesto por el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En paralelo, los mercados siguen atentos a la reunión prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin para este viernes a las 21:30 BST. Se especula con la posibilidad de un anuncio inesperado de alto el fuego en Ucrania, un escenario que el mercado solo valora en un 37 % de probabilidad y que podría cambiar drásticamente las perspectivas en sectores clave.

Reacción en los mercados de divisas

El índice dólar (USD-IDX) avanzó un 0,55 %, impulsado por expectativas menos dovish respecto a la Fed. Las divisas más afectadas fueron las antípodas: AUD/USD (-0,9 %) y NZD/USD (-1,1 %). En contraste, el yen (+0,3 %), el franco suizo (+0,4 %) y la libra esterlina (-0,4 %) mostraron mayor resistencia. El EUR/USD cayó un 0,6 % hasta 1,163.

Datos de la eurozona

En el segundo trimestre de 2025, la economía de la eurozona se desaceleró, pero logró mantener un crecimiento del 0,1 % trimestral, según Eurostat. Sin embargo, la producción industrial cayó un 1,3 % mensual en junio, más de lo previsto (-1,0 %). A pesar de la debilidad industrial, el empleo en la región creció un 0,1 % en el trimestre, señal de que el mercado laboral mantiene resiliencia.

Impacto en materias primas y criptomonedas

 

Una moneda representando el bitcoin

 

El fortalecimiento del dólar generó caídas en metales preciosos: el oro retrocedió un 0,57 % y la plata cayó un 1,36 %.

En energía, los inventarios de gas natural en EE. UU. aumentaron, provocando una caída inicial en el Gas Natural, aunque posteriormente el precio rebotó y cerró con un alza del 0,36 %.

En criptomonedas predominó el pesimismo: Bitcoin cayó un 4 % hasta 118.000 USD, Ethereum bajó un 3,3 % hasta 4.560 USD, y Dogecoin (-7,9 %), Polygon (-5,8 %) y Ripple (-5,8 %) también cerraron con fuertes descensos.

 

 

_______

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

