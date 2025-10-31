Inflación preliminar en la Eurozona en línea con lo esperado

La inflación preliminar en la Eurozona es clave porque influye en las decisiones del Banco Central Europeo y afecta directamente a los mercados financieros y la economía.

¿Para qué se usa la inflación preliminar en Europa?

Es una estimación temprana del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC), publicada por Eurostat antes del dato definitivo. Recordemos que el BCE tiene como objetivo mantener la inflación cerca del 2%. Si la inflación preliminar se aleja de ese objetivo, puede influir en cambios de tipos de interés. Si la inflación baja más de lo esperado, el euro puede debilitarse frente al dólar. También es una señal temprana para empresas y consumidores que permite ajustar precios, salarios y decisiones de inversión antes de que se publiquen los datos finales.

Inflación preliminar en la Eurozona (mes de octubre)